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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bağcılar Büyük İftar Buluşması"nda konuştu

02 Nisan 2023 Pazar 21:25
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bağcılar Büyük İftar Buluşması"nda konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bağcılar Büyük İftar Buluşması"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölücü örgütün uzantılarının da katılımıyla sayısı 7'yi çıkan koalisyonun durumunu siz de görüyorsunuz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"(Selahattin Demirtaş) "Bu 'Selo' denilen adam Diyarbakır'da bizim 51 evladımızın ölümüne neden olan kişi değil mi?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Öcalan'ın ve Demirtaş'ın tahliyesi) Şimdi ne diyor Bay Bay Kemal, biz gelir gelmez bunları çıkartacağız. Benim milletim size yol vermeyecektir." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanIftar Buluşması
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