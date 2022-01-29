Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,983.18
ALTIN
779.41
DOLAR
13.55
STERLİN
18.16
EURO
15.12
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim...
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki işletmeler kiraya verilecek
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki...
Haymana Belediyesi’nden kiralık termal otel
Haymana Belediyesi’nden kiralık termal...
Yaşar Üniversitesi 11 araştırma görevlisi alacak
Yaşar Üniversitesi 11 araştırma...
Sakarya Üniversitesi 80 sözleşmeli personel alacak
Sakarya Üniversitesi 80 sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "29 Ocak Toplumsal Dayanışma ve Milli Direniş Günü; Batı Trakya Türklerinin, kimliklerine ve kültürel değerlerine sahip çıktıkları Onur Günüdür"

29 Ocak 2022 Cumartesi 13:06
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "29 Ocak Toplumsal Dayanışma ve Milli Direniş Günü; Batı Trakya Türklerinin, kimliklerine ve kültürel değerlerine sahip çıktıkları Onur Günüdür"

Yıllardır birçok anti demokratik uygulama ve baskılarla karşı karşıya olan Batı Trakya Türkleri,kimliklerini ve kültürel değerlerini yok sayan demokrasi dışı uygulamalara karşı anayasal haklarını elde etmek için 29 Ocak 1988’de hukuk içinde onurlu bir direniş başlatarak devlet eliyle gasp edilmesine ‘hayır’ dediler.

29 Ocak Toplumsal Dayanışma ve Milli 
Direniş Günü'nün,Batı Trakya Türklerinin birlik ve beraberliğine,refah ve esenliğine,AB’nin ‘Demokrasi Eviyiz’ iddiasındaki ülkede, uluslarası hukukun kendilerine tanıdığı haklar için yıllardır verdikleri meşru,insani ve demokratik mücadelelerinin,BM ve AB tarafından görülüp, artık duyulacak kadar güçlenmesine vesile olmasını diliyoruz.

29 Ocak Batı Trakya Türkleri Milli Direniş ve Dayanışma Günü’nde, uluslararası hukukun meşruiyeti içinde soydaşlarımızın,asimile olmadan,Yunanistan devletine ve milletine entegre olmaları için verdikleri haklı mücadelelerinde  yanlarındayız.

Bu vesile hayatını insanlarının en tabii insan haklarını elde etmeleri için vakfeden Şehid Dr. Sadık Ahmet'i ve bütün şehidlerimizi  rahmetle anıyor,bütün insanlık için barışın, adaletin,hukukun ve esenliğin hakim olduğu,
ekosistemin azami korunduğu bir dünya diliyoruz.

Yalçın Topçu 
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 29.01.2022 13:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ferdi Bozduman’dan 2022 Kehanetleri
Ferdi Bozduman’dan 2022 Kehanetleri
"KANLI NOEL"İN 58. YILI
"KANLI NOEL"İN 58. YILI
Mardin'de polisin aracına EYP yerleştirilmesine 3 tutuklama
Mardin'de polisin aracına EYP yerleştirilmesine 3 tutuklama
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ ve EL KAİDE/HAD'a operasyon: 10 gözaltı 
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ ve EL KAİDE/HAD'a operasyon: 10 gözaltı 
AFAD: Deprem bölgesinde 136 personel görev yapıyor
AFAD: Deprem bölgesinde 136 personel görev yapıyor
"Fırsat olarak değerlendirilmeli"
"Fırsat olarak değerlendirilmeli"
Akkuyu NGS’nin 4’üncü güç ünitesi için inşaat lisansı alındı
Akkuyu NGS’nin 4’üncü güç ünitesi için inşaat lisansı alındı
Bakan Soylu'dan yurt eylemlerine katılanlar ilgili açıklama
Bakan Soylu'dan yurt eylemlerine katılanlar ilgili açıklama
Bakan Akar: Temennimiz Ermenistan'ın ateşkese uyması
Bakan Akar: Temennimiz Ermenistan'ın ateşkese uyması

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma