Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "29 Ocak Toplumsal Dayanışma ve Milli Direniş Günü; Batı Trakya Türklerinin, kimliklerine ve kültürel değerlerine sahip çıktıkları Onur Günüdür"

Yıllardır birçok anti demokratik uygulama ve baskılarla karşı karşıya olan Batı Trakya Türkleri,kimliklerini ve kültürel değerlerini yok sayan demokrasi dışı uygulamalara karşı anayasal haklarını elde etmek için 29 Ocak 1988’de hukuk içinde onurlu bir direniş başlatarak devlet eliyle gasp edilmesine ‘hayır’ dediler.

29 Ocak Toplumsal Dayanışma ve Milli

Direniş Günü'nün,Batı Trakya Türklerinin birlik ve beraberliğine,refah ve esenliğine,AB’nin ‘Demokrasi Eviyiz’ iddiasındaki ülkede, uluslarası hukukun kendilerine tanıdığı haklar için yıllardır verdikleri meşru,insani ve demokratik mücadelelerinin,BM ve AB tarafından görülüp, artık duyulacak kadar güçlenmesine vesile olmasını diliyoruz.

29 Ocak Batı Trakya Türkleri Milli Direniş ve Dayanışma Günü’nde, uluslararası hukukun meşruiyeti içinde soydaşlarımızın,asimile olmadan,Yunanistan devletine ve milletine entegre olmaları için verdikleri haklı mücadelelerinde yanlarındayız.

Bu vesile hayatını insanlarının en tabii insan haklarını elde etmeleri için vakfeden Şehid Dr. Sadık Ahmet'i ve bütün şehidlerimizi rahmetle anıyor,bütün insanlık için barışın, adaletin,hukukun ve esenliğin hakim olduğu,

ekosistemin azami korunduğu bir dünya diliyoruz.

Yalçın Topçu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı