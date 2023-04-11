Çukurova Üniversitesinde kurulan "Çocuk İyilik Merkezi" depremzedelerin hizmetinde

Adana

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörlüğü önderliğinde kurulan "Çocuk İyilik Merkezi" (ÇİM), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklara hizmet veriyor.

Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, depremde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde anne ve babalarını kaybeden, sağ bacağı diz altından ampute olan 3 yaşındaki Ecrin ile sol kolu ampute olan ağabeyi 10 yaşındaki Berat Canpolat'ı protez çalışmaları süren ÇİM'de ziyaret ederek hediyeler verdi.

Tuncel, gazetecilere, depremin çocukları da derinden etkilediğini belirterek, vefat eden, annesiz, babasız kalan çocuklar olduğu gibi göçük altında kaldığı için ya da tedavi sürecinin bir parçası olarak uzuvlarını kaybeden çocukların da bulunduğunu söyledi.

Rektörlük önderliğinde, Türk Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, Türk Pediatri Kurumu ve ABD'deki Türk Dernekleri Birliği ile depremzede çocuklara yönelik üniversite yerleşkesinde kurulan ÇİM'in faaliyetlerine başladığını aktaran Tuncel, şöyle devam etti:

"Temel amacımız; doğal ve doğal olmayan felaketlerden etkilenen çocuklarımıza dikkati çekmek ve onlara destek olmak. Bu merkez yurt içi, yurt dışı destekçileri ve çözüm ortaklarıyla Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde depremden etkilenmiş 21 yaşından gün almamış çocuklarımızın tüm rehabilitasyonunu, en ileri teknolojiyle ortopedik ve psikolojik ihtiyaçlarının ücretsiz karşılanmasını sağlayacaktır. Ayrıca bu çocuklarımıza uzun süreli eğitim ve iş edinme destekleri vermeyi de planlıyoruz. Yani depremden etkilenmiş tüm çocuklarımızın ihtiyaç duydukları her türlü sağlık hizmetleri, eğitim ve ileride meslek edindirme çalışmaları için bu merkeze başvurmak mümkün."

Tuncel, merkezden faydalanmak için çocukları takip eden doktor, psikolog ya da fizyoterapistlerin "https://cocukprotez.org/" internet sitesinden başvuruda bulunmaları gerektiğini, başvuruların iletildiği bilimsel danışma kurulu kararıyla ihtiyaç duyulan desteklerin sağlanacağını kaydetti.

Merkezin aynı zamanda çocukların olası afetlere hazırlanması konusunda da önemli bir eğitim ve araştırma merkezi olacağını belirten Tuncel, "Önemli misyonlarımızdan biri de bu yönde yapılacak bilimsel çalışmaları organize etmek, sonuçlarını da ilgililerle paylaşmaktır. Bu ve buna benzer farklı afetlerde özellikle çocukları ilgilendirecek hastalıkların tedavileri konusunda gerekli olacak tıbbi malzemelerin planlanması, stoklanması ve gerektiği anda sahaya sunulabilmesi için protokoller hazırlayıp bunları yetkililerle ve halkımızla paylaşacağız." diye konuştu.

"Merkezden faydalanacak çocuk sayısında bir sınırlama yok"

Tuncel, ilk aşamada ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde poliklinik binalarında faaliyetlerini yürüten ÇİM için ayrı bir merkezin inşa edileceğini dile getirdi.

Merkezin inşaatının tüm maliyetinin Türkiye Bankalar Birliği tarafından karşılanacağını aktaran Tuncel, "Çocuklarımıza verilecek her türlü ileri teknoloji ortopedik ve aynı zamanda psikolojik ve eğitim desteklerini Bridge to Türkiye Fund (BTF) karşılayacaktır. BTF bu projede kullanacağı kaynakları sağlamak amacıyla yurt dışında 'Project CATE' adıyla ABD'de çalışan küçük bir grup Türk hekimlerimizin başlattığı bir proje yürütmektedir. Proje kapsamında yapılacak ortez ve protez laboratuvarı ve geliştirilecek çocuk rehabilitasyon merkezinde oluşturulacak 'Mükemmeliyet Merkezi'nin giderleri ise Turkish Philanthropy Funds (TPF) ve FİBA Holding tarafından karşılanacaktır." ifadelerini kullandı.

Tuncel, merkezden faydalanacak çocuk sayısında bir sınırlamaları olmadığını aktararak, "Ne kadar çocuğumuz başvurursa ne kadar çocuğumuz depremden etkilenmişse hepsi bu hizmetlerden yararlanabilecek. Bu çocuklarımızı tespit etmek ve bunlara ulaşabilmek için olağanüstü gayret gösteriyoruz. Şu ana kadar bir çocuğa protez takıldı, 3'ü takılma aşamasında olmak üzere toplam 17 başvuru aldık." dedi.