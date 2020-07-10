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Çok sayıda hakim ve savcı görevden uzaklaştırdı

Hakimler ve Savcılar Kurulu 2'nci Dairesi, FETÖ/PDY ile irtibatı olduğu gerekçesiyle 26 hakim ve savcıyı görevden uzaklaştırdı.

10 Temmuz 2020 Cuma 16:04
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Çok sayıda hakim ve savcı görevden uzaklaştırdı

ANKARA - HSK 2'nci Dairesi, çözümlenen 'ByLock' içerikleri, savcılık soruşturmalarında elde edilen sonuçlar, 'mahrem imam'lara ait operasyonel hatlarla iletişim, ankesörlü örgütsel ardışık arama, HSK müfettişlerinin tespitleri ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan kişilerin anlatımlarını dikkate alarak, 26 hakim ve savcının FETÖ/PDY ile irtibatını tespit etti. Yapılan değerlendirme sonucu 26 hakim ve savcının, 'Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 77’nci maddesi gereğince görevden uzaklaştırılmalarına karar verildi. Görevden uzaklaştırılan hakim ve savcıların, haklarında düzenlenecek müfettiş raporu sonrası meslekten ihraç edilip edilmeyeceklerine karar verileceği belirtildi.

Öte yandan 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından HSK tarafından 4 binin üzerinde hakim ve savcı hakkında, FETÖ/PDY ile irtibatları nedeniyle işlem yapıldığı ve bu kişilerin ihraç edildiği öğrenildi.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
HSKHakimSavcı
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