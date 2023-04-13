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"Çiftlik Bank" sanıklarının "Bankacılık Kanunu'na muhalefet" davasında karar

"Çiftlik Bank" davasının sanıkları Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın'ın "Bankacılık Kanunu'na muhalefet" suçundan yargılandıkları davada 2 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

13 Nisan 2023 Perşembe 13:06
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"Çiftlik Bank" sanıklarının "Bankacılık Kanunu'na muhalefet" davasında karar
İstanbul

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına sanıklar Mehmet Aydın ile Fatih Aydın katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz alan mağdur avukatlarından Deniz Kubat, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Sanık Mehmet Aydın'ın avukatı Mehmet Keske ise müvekkilinin yetkilisi olduğu şirketlerde banka ibaresinin kullanılmadığını belirterek, beraat talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıkları "Bankacılık Kanunu'na muhalefet" suçundan 2 yıl 6'şar ay hapis ile 10'ar bin lira adli para cezasına çarptırdı.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Hukuk İşleri Daire Başkanlığının 29 Aralık 2017'de Çiftlik Bank adlı şirketlerde, "Bank" isminin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle başvuru yaptığı belirtiliyordu,

Başvuru üzerine başlatılan soruşturmada, sanıklar Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın Fame Game Hayvancılık Ticaret Sanayi AŞ, Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi ve Fame Game Softwar Limited Şirketi'nin yetkilileri olduğunun tespit edildiği aktarılan iddianamede, bu sanıkların yetkilisi oldukları şirketlerle ilgili Çiftlik Bank organizasyonu adı altında web sitesi ortamında yapılan paylaşımlarda, bu organizasyon tarafından satın alınıp işletildiği belirtilen tesislerde ve televizyonlarda gösterilen reklamlarda "Bank" ifadesini kullandıkları anlatılıyor.

Sanıkların "Bank" ifadesini kullanmak için 5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereğince ilgili kurumlardan izin almadıklarının tespit edildiği vurgulanan iddianamede, sanıkların "Bank" kelimesini yetkilisi oldukları şirketlerin tanıtımlarında, ürünlerin üzerinde ve reklamlarında kullanmak suretiyle üzerlerine atılı suçu işledikleri ifade ediliyordu.

İddianamede, bu kapsamda sanıklar Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın "Bankacılık Kanunu'na muhalefet" suçundan birer yıldan üçer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Mehmet Aydın ile Fatih Aydın, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan Çiftlik Bank sistemine ilişkin 4 ayrı iddianame kapsamında açılan davalarda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 4 bin 559 kişiyi mağdur ettikleri gerekçesiyle 25 bin 699 yıldan 85 bin 646 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu olarak yargılanıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
çiftlikbankSanıkDava
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