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Çavuşoğlu: Kendi soyunu unutanlardan tarih dersi alacak değiliz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız parlamenter Sonia Krimi'nin 1915 olaylarıyla ilgili açıklamalarına değinerek, ''Tarihimizi, özellikle de kendi tarihini bile unutup, mevki, makam için kendi soyunu katledenlere aşık olanlardan da öğrenecek değiliz. Kendi soyunu unutanlardan, tarihini unutmak isteyenlerden tarih dersi alacak değiliz. Buna cüret edenlere de gerekli dersi vermek boynumuzun borcudur. Onların hadlerini bildirmek Türk milleti adına bizim görevimizdir" dedi.

Çavuşoğlu: Kendi soyunu unutanlardan tarih dersi alacak değiliz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız parlamenter Sonia Krimi'nin 1915 olaylarıyla ilgili açıklamalarına değinerek, ''Tarihimizi, özellikle de kendi tarihini bile unutup, mevki, makam için kendi soyunu katledenlere aşık olanlardan da öğrenecek değiliz. Kendi soyunu unutanlardan, tarihini unutmak isteyenlerden tarih dersi alacak değiliz. Buna cüret edenlere de gerekli dersi vermek boynumuzun borcudur. Onların hadlerini bildirmek Türk milleti adına bizim görevimizdir" dedi.

15 Nisan 2019 Pazartesi 15:35
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Çavuşoğlu: Kendi soyunu unutanlardan tarih dersi alacak değiliz

KONYA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Konya'da, Selçuk Üniversitesi tarafından kendisine verilen 'Fahri Uluslararası İlişkiler Doktora Payesi Töreni'ne katıldı. Üniversite kampüsünde bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ndeki törende konuşan Çavuşoğlu, girişimci ve insani dış politikası dolayısıyla kendisine verilen fahri doktora dolayısıyla mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Bakan Çavuşoğlu, Fransız parlamenter Sonia Krimi'nin 1915 olaylarına yönelik açıklamalarına da değindi. Çavuşoğlu, ''Geçmişimizi, tarihimizi, ecdadımızı çok iyi öğrenip, çok iyi anlatmamız lazım. Esasen bu bize yani geleceğimizi de ışık tutar. Tarihimizi özellikle de kendi tarihini bile unutup, mevki, makam için kendi soyunu katledenlere aşık olanlardan da öğrenecek değiliz. Kendi soyunu unutanlardan, tarihini unutmak isteyenlerden tarih dersi alacak değiliz. Antalya'da da söylediğim gibi buna cüret edenlere de gerekli dersi vermek bizim boynumuzun borcudur. Onların hadlerini bildirmek Türk milleti adına bizim görevimizdir. Bu ecdadımızla tarihimizle gurur duyuyoruz" diye konuştu. 

'TARİHİMİZLE GURUR DUYUYORUZ' 

Türkiye tarihinde soykırım olmadığını belirten Çavuşoğlu, ''Bizim tarihimizde sömürgecilik de yoktur. Ecdadımızla her zaman gurur duyuyoruz. Biz Alpraslan, Alaeddin Keykubad, Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Abdülhamit Han ile gurur duyduk. Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile gurur duyuyoruz. O günden bu yana Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten Recep Tayyip Erdoğan'a kadar bu ülkeye hizmet etmiş tüm devlet büyüklerimizi her zaman saygıyla sevgiyle Hakk'ın rahmetine kavuşanları da rahmetle yad ediyoruz. Biz tarihimizle gurur duyuyoruz" dedi.

'BU GELİŞME KARŞISINDA DÜNYAYI AYAĞA KALDIRMAMIZ GEREK'

Yeni Zelanda'da 2 camiye düzenlenen terör saldırısını hatırlatan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Yeni Zelanda'da meydana gelen terör saldırısında hoşgörüsüzlük, ırkçılık, İslam ve yabancı düşmanlığının ortak insani değerlerimize bir tehdit teşkil ettiğini bir kez daha görmüş olduk. Son yıllarda artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığının bir tezahürü oldu. Bu tehditlere karşı dayanışma içinde ve kararlılıkla mücadele etmek şart olmuştur. Bu anlayışla terör saldırısının hemen arkasından Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile birlikte Yeni Zelanda'ya gittik. Oradaki Müslüman kardeşlerimizle tüm Yeni Zelanda halkıyla ve hükümetiyle olan dayanışmamızı gösterdik. Hemen arkasından İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı'nı İstanbul'da acil olarak topladık. Fakat sadece İslam İşbirliği Teşkilatı'nı toplamak yetmez. Bu gelişme, herkesi tehdit eden trend karşısında tüm dünyayı ayağa kaldırmamız gerekir."

'21'İNCİ YÜZYILIN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ DEĞERLERİMİZDE'

Yeni Zelanda'daki terör saldırısı için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nu da olağanüstü toplantıya çağırdıklarını kaydeden Çavuşoğlu, ''2 Nisan günü Genel Kurul'da yaptığım hitabımı Hz. Mevlana'nın tüm insanlığı kucaklayan sözleriyle noktaladım. Hz. Mevlana diyor ki 'Hoşgörünün kulaklarıyla dinleyin, şefkatin gözleriyle görün, sevginin diliyle konuşun'. Bu mesajı, insanlığın vicdanının meclisi olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tüm dünyaya anlatmak istedik. 21'inci yüzyılın sorunlarının çözümü, uzaklarda değil değerlerimizde, zengin mirasımızda ve öz kültürümüzdedir" diye konuştu. 

'PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ'

Erasmus programı kapsamında Polonya'dayken, öldürülen Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Furkan Kocaman'a Allah'tan rahmet, ailesine ve üniversite camiasına başsağlığı dileyen Bakan Çavuşoğlu, "Bu konuda gerekeni yapmak bakanlığımızın en temel görevi; ama bundan sonra soruşturmanın tüm boyutlarıyla açığa çıkması için ve bu cinayetin arkasındaki sebepler dahil tüm gerçeklerin aydınlığa çıkarılması için takibini yapıyoruz. Bunun peşini bırakmayacağımızı özellikle vurgulamak istiyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
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