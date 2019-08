Çavuşoğlu: Avrupa Birliği, mahkeme gibi hareket edemez

ANKARA - Dışişleri Bakanlığı tarafından 2008'den bu yana her yıl düzenlenen ve yurt dışında görevli tüm büyükelçilerin katılımıyla gerçekleştirilen Büyükelçiler Konferansı, bu sene 'Sahada ve Masada Güçlü Diplomasi' teması ile Ankara'da başladı. Ankara ve Samsun'da 5 gün boyunca devam edecek 11'inci Büyükelçiler Konferansı'na; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile çok sayıda büyükelçi katıldı.



ASYA KITASINDA 2 YENİ GİRİŞİM



Bakan Çavuşoğlu, konferansın açılış konuşmasında, dış politikada yaşanan önemli gelişmeleri ve belirlenen yeni politikaları değerlendirerek, 2 yeni girişimi ilk kez açıkladı. Çavuşoğlu, Asya kıtasında farklılıkları gözeten ve bölgeye bütüncül bakabilecek yeni politika oluşturmanın zamanının geldiğini belirterek, şunları söyledi:



"Yeniden Asya (Asia Anew) adını verdiğimiz açılımı bugün buradan ilan ediyoruz. İlişkilerimizi, bundan sonra bütüncül bir çerçeve dahilinde daha da ilerleteceğiz. Tüm Asya ile eşitlik, karşılıklı saygı, BM şartında ifadesini bulan ilkeler, ortak değerler ve uyum üzerinden yepyeni bir enerji yakalamak istiyoruz. Asya'yı bir bütün olarak kucaklamamız için gereken araçları, devlet, özel sektör, üniversite ve halklarımızın iş birliği zemininde geliştireceğiz. Eğitim, savunma sanayii, yatırımlar, ticaret, teknoloji, kültür, siyasi diyalog dâhil geniş bir yelpazede düşüneceğiz. Tüm bunları yaparken, eylül ayından itibaren Asya kıtasındaki en geniş katılımlı forum olan Asya İş Birliği Diyaloğu'nun 2019- 2020 Dönem Başkanlığı'nı üstleneceğiz."



Diğer girişimin ise sayısal teknoloji alanında olacağını vurgulayan Çavuşoğlu, "Küresel eğilimlerin daha etkin bir şekilde takip edilebileceği, erken uyarı sistemlerinin krizleri önleyebileceği, kamu diplomasisinin hedef kitlelere doğrudan ulaşabileceği, konsolosluk hizmetlerinin daha verimli şekilde sunulabileceğini görüyoruz. Çatışma sahası son nesil otonom silahlarla değişecek. Çatışmaların önlendiği ve çözüldüğü diplomasi masaları da büyük verinin ve yapay zekanın sunduğu yeni imkanlardan beslenecek. Dolayısıyla bakanlığıma, yeni teknolojilerin dış politikaya etkilerinin araştırılması ve dönüşüm çalışmalarının ilgili kurumlarımızla iş birliği içinde başlatılması talimatını vermiş bulunuyorum" dedi.



'MÜTTEFİKLİK ANLAYIŞIYLA BAĞDAŞMIYOR'



Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politikasında, özellikle milli güvenliğe doğrudan tehdit oluşturan bazı konular olduğunu belirterek, ABD'nin somut adımlar atmasını beklediklerini söyledi. ABD'den Suriye'de PKK/PYD/YPG ile angajmanını sonlandırması ve FETÖ yapılanmasına yönelik iade taleplerinin bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, "İade taleplerimize olumlu yanıt vermesini bekliyoruz" diye konuştu.



Bakan Çavuşoğlu, Rusya'dan ihtiyaçlar doğrultusunda S-400'leri satın aldıklarını kaydederek, "Hal böyleyken, bu meseleyi F-35 programındaki mevcudiyetimiz ve bizimle hiçbir alakası olmayan bir yaptırım yasası ile irtibatlandırmak müttefiklik anlayışıyla bağdaşmıyor. Bu konuyu en iyi anlayanın da ABD Başkanı Trump olduğunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden yapıcı yaklaşımların gelmesi durumunda ilişkilerimizde birlikte düşünme ve sonuç odaklı istişare ve iş birliği modeline dönmemiz mümkündür" dedi.



'ABD'NİN TEK TARAFLI YAPTIRIMLARI İRAN HALKINA ZARAR VERİYOR'



Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının hem bölgeye hem de Türkiye'nin ekonomisine zarar verdiğini belirterek, "Gerginliğin düşürülmesi için tek taraflı adımların değil, diyalog ve diplomasi yolunun tercih edilmesi gerekmektedir" diye konuştu.



Orta Doğu'da 'Arap Baharı'na yol açan sorunların devam ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Türkiye ne pahasına olursa olsun Filistin davasını savunmaya devam edecektir. Irak'ta istikrar ve huzurun bozulması, bölgemizi olumsuz etkiledi. Irak'ın anayasal düzeni çerçevesinde, sürdürülebilir barış ve kalkınma temelinde kendi ayakları üzerinde durması, bölgenin de barış ve istikrarına katkı sağlayacaktır. Bunun için tüm dünya elini taşın altına koymalıdır. Irak'ın yeniden imarı, 21'inci yüzyılın bölgesel düzen kurucu, tarihi bir projesidir. Bu konuda sadece konuşmuyor, gereğini yapıyoruz. En cömert katkıları Irak'ı dost ve kardeş gören Türkiye sağlamakta" dedi.



'KKTC’NİN HAKLARINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ'



Türkiye'nin zorlu coğrafyada bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bu zorlu coğrafyanın denizde bulduğu karşılık, Doğu Akdeniz'dir. Dünyanın 3 kıtasının birleşme noktası olan Doğu Akdeniz'de, Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını dikkate almayan adımların başarıya ulaşmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.



Kıta sahanlığı faaliyetlerine başlanan 'Fatih' sondaj gemisinin ardından 'Yavuz' sondaj gemisinin de KKTC'nin Türkiye Petrolleri'ne ruhsat verdiği alanlarda çalışmaya başladığını belirten Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:



"Bizim istediğimiz, zenginliklerin hakça paylaşılması, iş birliği zemininde ortak çözüm bulunması. Bunun için Kıbrıs Türk makamlarının iyiniyetli bir anlayışla sundukları yapıcı öneriler takdir edilmelidir. Biz her zaman ve her şartta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Deniz yetki alanları gibi hukuki bir konuda, siyasi bir örgüt olan Avrupa Birliği, mahkeme gibi hareket edemez. Avrupa Birliği'nin sözde tedbirlerine tabiatıyla hiçbir şekilde itibar etmeyeceğiz. Kıbrıs bizim milli davamızdır. Kader birliğimizin bulunduğu Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği ve güvenliği vazgeçilmezdir. Bu temelde hiçbir çözüm modelini dışlamıyoruz. Herhangi bir çözüm modelini de dayatmıyoruz. Sonuç odaklı bir müzakereye varız; ama sırf müzakere yapmış olmak için yeni bir süreç başlatmanın hiçbir yararı yoktur."