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Beyoğlu'nda çöken tarihi binanın moloz kaldırma çalışmaları sürüyor

Beyoğlu'nda önceki gün çöken 5 katlı tarihi metruk binanın moloz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

08 Nisan 2023 Cumartesi 15:11
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Beyoğlu'nda çöken tarihi binanın moloz kaldırma çalışmaları sürüyor
İstanbul

Karaköy Kemeraltı Caddesi'nde 6 Nisan Perşembe günü 5 katlı tarihi metruk binanın çökmesi nedeniyle ekiplerin cadde ve tramvay yoluna düşen molozları kaldırma çalışmaları sürüyor.Çalışmalar nedeniyle Beşiktaş istikametinde kapalı olan trafik akışı, Eminönü istikametinde tek yönlü olarak devam ediyor.

Tramvay seferleri de yapılamıyor

Binanın yıkılması nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar hattının Kabataş-Eminönü arasındaki seferleri de halen gerçekleştirilemiyor.

Tramvay seferleri, Bağcılar-Eminönü istasyonları arasında yapılırken, Kabataş-Eminönü arasında İETT otobüsleri ücretsiz hizmet veriyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulBeyoğluMoloz
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