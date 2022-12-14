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Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar Resmi Gazete'de

BEŞERİ Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 Euro değeri aralık ayında yüzde 36,77 artırıldı.

14 Aralık 2022 Çarşamba 02:16
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar Resmi Gazete'de

'Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 

Cumhurbaşkanı Kararına göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 Euro değeri aralık ayında yüzde 36,77 artırıldı. Artışla fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 37.10 TL oldu. Diğer ürünlerde ise barem değeri 19.39 TL oldu.

Buna göre, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğin 10'uncu maddesi kapsamında yapılan gerçek kaynak fiyat veya depocuya satış fiyatı değişikliklerinin geçerlilik tarihi bu yıl için kararın yayım tarihi olarak belirlendi. Böylelikle her yıl şubat ayında yapılan ilaçta fiyat güncellemesi erkene çekilmiş oldu.

BAKAN KOCA'DAN KARARA İLİŞKİN PAYLAŞIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin, "İlaç bulunamaması probleminin çözümü için ilk adım Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile atıldı. Şubat ayında yapılması gereken fiyat güncellemesi erkene çekildi. Diğer adımlar da yolda. Çözeceğiz kimse endişe etmesin" paylaşımında bulundu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Beşeri Tıbbi ÜrünlerResmi Gazete
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