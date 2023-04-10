Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.092,31
ALTIN
1.231,86
DOLAR
19,27
STERLİN
23,90
EURO
20,93
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bazı bakanlar, Togg'u makam aracı olarak kullanmaya başladı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Togg'u makam aracı olarak kullanmaya başladı.

10 Nisan 2023 Pazartesi 21:40
4 Okunma
Bazı bakanlar, Togg'u makam aracı olarak kullanmaya başladı
Ankara

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg ile ilk sürüşünü gerçekleştiren Bozdağ, aracın millete ve ülkeye hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Aracın yerli, milli, elektrikli, çevre dostu, akıllı olmasının, en ileri teknolojiyle donatılmasının, Türk işçi ve mühendislerinin, teknisyenlerinin elinden çıkmasının kendisini fevkalade gururlandırdığını ifade eden Bozdağ, "Böylesi bir büyük şerefi bugün yaşamış olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük bir hayali gerçeğe dönüştürdüğü için şükranlarını sunan Bozdağ, "Türkiye'ye yerli ve milli otomobilimiz Togg'u kazandırdığı gibi pek çok yerli ve milli ilki de ülkemize kazandırdı. İşte bugün bunlardan bir tanesini elimizde tutuyoruz ve bizzat kullanıyoruz. Allah, Türkiye'nin yolunu bahtını açık etsin." ifadelerini kullandı.

"Togg, güvenli, konforlu ve ekonomik"

Bakan Bozdağ, her insana bir şeyi hayal edip projelendirmenin sonra onun temellerini atıp hayata geçirmenin nasip olmayacağını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli ve milli otomobili hayal etmesinin, projelendirilmesine destek vermesinin ve aracın yollara çıkmasının önemini vurguladı.

Müracaatta bulunduğu Togg'un asıl ve yedek kurasında kendisine çıkmadığını aktaran Bozdağ, bundan sonraki süreçte yerli ve milli otomobile sahip olanların güvenli, konforlu ve ekonomik bir araç kullanacağını anlattı.

"Kullanımı çok rahat"

Bekir Bozdağ, Togg ile ilk sürüşüne ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"Diğer arabalarda sesi duyuyorsunuz, çok fazla gürültü fakat şu anda benim duyduğum bir ses yok. Sanki araba sessiz gidiyor. Kullanımı çok rahat. Tabii elektronik düzeniyle akıllı araba olmasını gerektirecek çok şey var. Onu da görüyorum ben. Çok muhteşem. Türkiye'nin ilk yerli ve milli aracına binmek bizim için de büyük bir şeref, büyük bir heyecan Allah Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun. Ülkemize böylesine bir şey kazandırdı."

"Akıllı cihazımız Togg ile gün sonunda yollardayız"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesabından "Türkiye Yüzyılı" etiketiyle yaptığı paylaşımda, Togg ile ilk sürüşünün görüntülerini paylaştı.

Bakan Ersoy, "Türkiye'nin otomobilini makam aracı olarak kullanmaya başladık. Yerli ve milli T10X akıllı cihazımız Togg ile gün sonunda yollardayız. 60 yıllık hayalimizin gerçekleşmesinde emeği olan başta Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Derya Yanık, makam aracı Togg ile trafiğe çıktı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Derya Yanık, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u teslim aldı. Makam aracı Togg ile ilk kez trafiğe çıkan Yanık, bakanlık çevresinde tur attı.

Togg'un Türkiye'nin yerli ve milli otomobil yapma sevdasının, arzusunun bir ürünü olduğunu belirten Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğine nasip oldu. İnşallah milletimiz önümüzdeki süreçte yine Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde daha güzellerini üretecek ve ortaya koyacak. Önümüzdeki yüzyılı Türkiye yüzyılı yapma iddiamızı da böylece kuvveden fiile çıkarmış olacağız. Allah'tan bunu diliyor ve bunun için gayret gösteriyoruz. Togg'umuz bütün milletimize, bütün kullanıcılara ve önümüzdeki süreçte inşallah uluslararası alanda da kullanıcılarına, alıcılarına hayırlı uğurlu olsun. Bir milli değer olarak hepimizi gururlandıran, gerçekten göğsümüzü kabartan bir iş olmuş. Hayırlı olsun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
BakanlarTOGGMakamaracı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Şilili ve Sırp mevkidaşları ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Şilili ve Sırp mevkidaşları ile telefonda görüştü
Milli Eğitim Bakanı Özer, yerli ve milli otomobil Togg'u kullandı
Milli Eğitim Bakanı Özer, yerli ve milli otomobil Togg'u kullandı
Selçuk Bayraktar, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu ziyaret etti
Selçuk Bayraktar, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu ziyaret etti
Togg, İçişleri Bakanlığının envanterine girdi
Togg, İçişleri Bakanlığının envanterine girdi
Selçuk Bayraktar, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu ziyaret etti
Selçuk Bayraktar, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu ziyaret etti
İskenderun'da Kore Mahallesi Konteyner Kenti kurulması için temel atıldı
İskenderun'da Kore Mahallesi Konteyner Kenti kurulması için temel atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TCG Anadolu'yu Türkiye Yüzyılı'nda dünyada konumumuzu perçinleyecek bir sembol olarak görüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TCG Anadolu'yu Türkiye Yüzyılı'nda dünyada konumumuzu perçinleyecek bir sembol olarak görüyoruz
İçişleri Bakanı Soylu: Hepimiz okullarla çocuklarımızı buluşturabilmek için seferber olduk
İçişleri Bakanı Soylu: Hepimiz okullarla çocuklarımızı buluşturabilmek için seferber olduk
Polisin depremde yıkılan binanın enkazından Türk bayrağını çıkarma anı kamerada
Polisin depremde yıkılan binanın enkazından Türk bayrağını çıkarma anı kamerada

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi