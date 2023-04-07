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Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nda sanat galerisini andıran istasyon

8 Nisan'da açılışı gerçekleştirilecek Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın Çam ve Sakura Şehir Hastanesi İstasyonu sanat galerisini andırıyor.

07 Nisan 2023 Cuma 11:51
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Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nda sanat galerisini andıran istasyon
İstanbul

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yüzde 5 ilerleme seviyesinde devralınan ve aradan geçen sürede 7 gün 24 saat esaslı çalışmayla hizmete hazır hale getirilen Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı 8 Nisan Cumartesi açılıyor.

Başakşehir Metrokent Metro İstasyonu'ndan başlayan 6,2 kilometrelik projede Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Kayaşehir Meydan istasyonları olmak üzere 4 durak mevcut.

Tasarım hızı 80 kilometre olan araçlar vasıtasıyla saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verecek kapasitesi bulunan metro hattının özellikle şehir hastanesine ulaşmak isteyenler için büyük kolaylık sağlaması bekleniyor.

Bakanlık tarafından 10 bin 250 metrelik tünel inşaatı, 295 metrelik viyadük imalatı, 11 bin 595 metrelik ray döşeme işlemi ve 32 bin 661 metrekarelik kapalı alan inşaatının gerçekleştirildiği metro hattı, son teknoloji elektromekanik ve sinyalizasyon imalatlarıyla da dikkati çekiyor.

Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı aynı zamanda diğer toplu taşıma modlarıyla da entegre olarak İstanbulluların ulaşımına büyük kolaylık sağlayacak. Proje; Metrokent istasyonunda Bağcılar-Olimpiyatköy hattına, Kayaşehir durağında Halkalı-İstanbul Havalimanı hattına entegre olacak. Bu entegrasyonla Güngören, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir ilçelerinin İstanbul Havalimanı'na metroyla ulaşımı da sağlanacak.

Şehir hastanelerinin bulunduğu iller ağaçlarla temsil ediliyor

Metro hattı, sahip olduğu özelliklerin yanı sıra adeta bir sanat galerisini andıran Çam ve Sakura Şehir Hastanesi İstasyonu ile de dikkati çekiyor.

Bu istasyonda seramik duvarda Türkiye haritası yer alıyor. Bu haritada ülke genelinde şehir hastaneleri bulunan iller yer alıyor. Ayrıca rölyef duvarlarda şehir hastanelerinin bulunduğu illeri simgeleyen ağaç resimleri de yolcuları karşılıyor.

Duvarda Adana'yı diş budak, Şanlıurfa'yı Ahlat, Kayseri'yi ceviz, Ankara'yı göknar ve akçaağaç, Isparta'yı Ardıç, Ordu'yu doğu kayını, Trabzon'u ak söğüt, Kütahya'yı porsuk, Yozgat'ı mavi ladin, Erzurum'u huş, Samsun'u ağlayan çam, Elazığ'ı mavi servi, İstanbul'u çam ile sakura, Mersin'i portakal, Konya'yı meşe, Eskişehir'i kızılçam, Tekirdağ'ı ıhlamur, Gaziantep'i fıstık, İzmir'i fıstık çamı, Kocaeli'yi gürgen, Bursa'yı kestane, Manisa'yı çınar ağacı temsil ediyor.

Öte yandan istasyonda İstanbul'u temsilen yapay çam, Japon kültüründe büyük bir öneme sahip olan ve bu ülkenin ulusal simgeleri arasında yer alan sakura ağacı bulunuyor.

Son teknolojiyle donatılan istasyonda bebek bakım odası, mescid ve tuvalet gibi yolcuların her türlü ihtiyacını karşılayacak alanlar da yer alıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
MetrohattıBaşakşehir
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