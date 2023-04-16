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Balıkçılar rotayı uluslararası sulara çevirdi

Denizlerde av sezonunun sona ermesine karşın Tarım ve Orman Bakanlığından izin almak ve belirlenen şartlara uymak kaydıyla balıkçılar, Akdeniz ve Ege'de Türkiye kara sularıyla bitişik uluslararası sularda avcılık faaliyetinde bulunabilecek.

16 Nisan 2023 Pazar 11:48
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Balıkçılar rotayı uluslararası sulara çevirdi
Ankara

Balıkçılar, denizlerde av sezonunun sona ermesiyle avcılık için rotalarını uluslararası sulara çevirdi.

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, denizlerde 2022-2023 balıkçılık av sezonu yasağı, endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemileri için (gırgır ve trol av araçları ile yapılan avcılık) 15 Nisan'da başladı.

Avlanma yasağı Akdeniz için 15 Eylül'e, diğer denizler için 1 Eylül'e kadar sürecek. Kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar ise bu yasaktan muaf tutulduğundan avcılığa devam edebilecek.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da belirtilen yasak döneminde su ürünleri stoklarının sürdürülebilirliği de göz önüne alınarak "mavi vatan"da varlığın devamı için ülke kara sularıyla bitişik uluslararası sularda 12 metre ve üzeri balıkçı gemilerinin faaliyetlerine Bakanlık tarafından izin veriliyor.

Balıkçılar, izin almak ve Bakanlığın belirlediği diğer şartlara uymak kaydıyla Akdeniz'de 15 Nisan-15 Temmuz döneminde gırgır ve dip trolüyle, 15 Temmuz-15 Eylül döneminde yalnızca kırmızı karides avcılığı için dip trolüyle, Ege Denizi'nde ise 15 Temmuz-1 Eylül döneminde dip trolüyle avcılık faaliyetinde bulunabilecek.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene de yaklaşık 300 balıkçı gemisinin gerekli izinleri alarak "mavi vatan"da olması bekleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
BalıkçılarUluslararasısular
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