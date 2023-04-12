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Bakırköy'de kiracısını tehdit edip darbeden ev sahibine 24 yıl hapis talebi

İddianamede, müşteki Guldzhakhan Krıtchkaıa'nın evindeki olayda sanığın eylemini silahtan sayılan çatalla gerçekleştirdiği, eşyaları müştekilere fırlatmak suretiyle müştekileri yaraladığı belirtildi.

12 Nisan 2023 Çarşamba 11:48
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Bakırköy'de kiracısını tehdit edip darbeden ev sahibine 24 yıl hapis talebi
İstanbul

Bakırköy'de kira artışını kabul etmeyen kiracısının evine zorla girdiği, elektrik ve su sayacını söktüğü, kiracısı ve arkadaşını tehdit edip hakarette bulunduğu ve darbettiği iddia edilen bir sanık hakkında 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Guldzhakhan Krıtchkaıa'nın olay günü olan 2 Temmuz 2022'de Ataköy 9. Kısım'daki ikametine girildiğinde yerde çok sayıda cam kırıklarının bulunduğunun, yatak odası kapısının menteşesinin çıkmış, kapısının eğik ve kahve makinesinin yerde kırık vaziyette olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Müşteki avukatının şikayet dilekçesi sunduğu aktarılan iddianamede, dilekçede müştekinin dairenin sahibi olan sanık Mehmet Cengiz Bilik'ten daireyi 1 Ocak 2020'de kiraladığı, kiralarını aksatmadığı, ev sahibinin 2022 yılında yüzde 100'ün üzerinde kira artışı yapmak istediği ve müştekinin bu durumu kabul etmediği kaydedildi.

İddianamede, sanığın şiddet uygulayarak, müştekiyi evden çıkarmak amacıyla çeşitli yollara başvurduğu, 2 Temmuz 2022'de müşteki Krıtchkaıa ile misafiri olan diğer müşteki Nadir Önüç'ün evde olduğu sırada sanık ile tesisat işlerine bakan birinin adrese gelerek evi boşaltmasını istediği anlatılarak, sanığın müştekiyi darbettiği, elindeki çatalla tehdit ettiği ve camdan oluşan ürünleri fırlattığı bildirildi.

Olayla ilgili bilirkişi raporu alındığına işaret edilen iddianamede söz konusu raporda, ev sahibi olduğu belirtilen şahsın evin içerisinde bağırıp, çağırdığı, sürekli aynı şeyleri tekrar ettiği ve evin içerisinde dolaşarak buzdolabından aldığı içerisi dolu kavanoz şişeleri yere fırlatıp kırdığı, cam şişeleri kırmasından dolayı evin içerisinin cam parçaları ile dolduğu, cam kırıklarının oluşmasıyla meydana gelen yaralanmalar neticesinde ev içerisinde kan izlerinin olduğu vurgulandı.

İddianamede, sanık Bilik'in suçlamaları reddettiği belirtilerek, müşteki Krıtchkaıa'nın evine, sanık Bilik'in rızası dışında girerek, orada kalmaya devam ettiği ve bu eylemin konut dokunulmazlığı suçuna vücut verdiği ifade edildi.

Sanık müştekiyi silahtan sayılabilecek çatal ile tehdit etti

Sanığın müştekiler Krıtchkaıa ve Nadir Önüç'e hakaret içerikli sözler sarf ettiğinin altı çizilen iddianamede, sanık Bilik'in olay günü üzerinden çatal çıktığı ve hayatın olağan akışı da nazara alındığında sanığın müştekiyi silahtan sayılabilecek çatalı kullanarak tehdit ettiği değerlendirildi.

İddianamede, "Sanığın müşteki Krıtchkaıa'nın ikametinde cam kavanozları yere fırlatmak ve çeşitli eylemlerle ikamete zarar vermek suretiyle mala zarar verme suçunu işlediği, sanığın müştekinin ikametine ait su ve elektrik sayacını sökmek suretiyle hırsızlık suçunu işlediği yönünde kamu davası açmaya muktedir delillerin oluştuğu anlaşılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Müştekilerin aldığı raporlarda basit tıbbi müdahale ile giderilebilir ölçüde hafif nitelikte yaralandıklarının sabit olduğu kaydedilen iddianamede, sanığın eylemini silahtan sayılan cisim olan çatalla gerçekleştirdiği ve ikamet içerisinde gerçekleşen olayda eşyaları müştekilere fırlatmak suretiyle müştekileri yaraladığı bildirildi.

İddianamede, sanık Mehmet Cengiz Bilik'in "hakaret", "silahla yaralama", "silahla tehdit, "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarından toplam 9 yıl 3 aydan 24 yıla kadar hapsi isteniyor.

Davanın duruşması önümüzdeki günlerde Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
BakırköyKiracıEvsahibiHapis
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