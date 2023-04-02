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Bakan Kurum: İstanbul'da 90 bin konutun dönüşüm çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz

Bakan Kurum, "İstanbul'umuzun her mahallesinde 90 bin konutumuzun dönüşüm çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Kararlıyız, İstanbul'da 1,5 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirecek ve İstanbul'u afetlere karşı dirençli hale getireceğiz." dedi.

02 Nisan 2023 Pazar 18:46
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Bakan Kurum: İstanbul'da 90 bin konutun dönüşüm çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz


İstanbul

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Bağcılar Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Devletin, afetin ilk anından itibaren deprem bölgesinde olduğunu söyleyen Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'da işi bizzat koordine ettiğini, ilgili bakanların, milletvekillerinin ve gönüllülerin deprem bölgesinde olduğunu ifade etti.

Her geçen gün bir seferberlik anlayışıyla afetin tüm yaralarını devlet ve millet birlikte sardıklarını dile getiren Kurum, hayatın normale dönmesi için gece-gündüz çalıştıklarını söyledi.

Bakan Kurum, dün Elazığ'da afetzedelerle birlikte olduklarını, bu ilde yapacakları afet konutlarının temellerini attıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"İnşa edeceğimiz 650 bin konutun, 319 bininin temellerini inşallah 2 ay içerisinde atacağız ve yine bir yıl içerisinde söz verdiğimiz gibi yuvalarımızı teslim edeceğiz. Devlet ve millet bir oldukça bu afetin üstesinden geleceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dün olduğu gibi bugün de yarın da verdiğimiz sözlerimizi tutarak, vatandaşlarımızı sağlam, sıcak yuvalarına kavuşturacağız. Artık büyük ve güçlü Türkiye var. Cumhurbaşkanımızın yüksek iradesi, vizyonu var. Afetin 54. gününde biz 65 bin konutun temellerini attık, 54 günde 65 bin konut temeli atan bir Türkiye var. Tabii ki bu eserlerin bize diyorlar ki garantisi kimdir? İşte biz de Bağcılar Meydanı'ndan onlara sesleniyoruz, bu ülkedeki dev eserlerin 20 yıldır nasıl teminatı, garantisi Cumhurbaşkanımız olmuşsa afet konutlarımızın da teminatı, garantisi liderimiz, Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Buradaki konutları, Bağcılar'ın siluetine yakışacak bir şekilde yoğunluğunu azalttık, 1200 konut yapılması gereken yerde biz 800 konut yaptık. Niye? Buradaki kardeşlerim daha huzurlu yaşasınlar. Yeşil alanların içinde oynasınlar, meydanları olsun, parkları olsun. Benim güzel Bağcılarlı kardeşim en güzeline layık dedik ve bu anlayışla çalışmalarımızı yaptık."

Bakan Kurum, Ece ve Demircan sitelerinde gelecek haftada vatandaşların rızası çerçevesinde dönüşüm süresinin yürütüleceğini belirterek, sağlam, güvenli ve afetlere karşı dirençli yuvaların her yerde olmalarını istediklerini söyledi.

İstanbul'u güvenli hale getirmek için Esenler'de bakanlık tarafından belediye ile 60 bin konutlu bir kentsel dönüşüm projesi yürüttüklerine dikkati çeken Kurum, bu projede 2 bin konutun anahtarlarını vatandaşlara teslim ettiklerini dile getirdi.

"İstanbul'umuzu afetlere karşı dirençli hale getireceğiz"

Üsküdar Çamlıca Camisi'nin eteklerinde örnek bir kentsel dönüşüm projesi yürüttüklerini aktaran Kurum, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde kentsel dönüşüm projelerine devam ettiklerini anlattı.

Kurum, kentin siluetine yakışacak şekilde kentsel dönüşüm projesi yürüttüklerini belirterek, "İnşallah İstanbul'umuzun 7 tepesinde, her mahallesinde 90 bin konutumuzun dönüşüm çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Kararlıyız, İstanbul'da acil olarak yenilenmesi gereken 1,5 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirecek ve İstanbul'umuzu afetlere karşı dirençli hale getireceğiz. İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. İstanbul'umuzu, bu kadim şehrin güzel insanlarını mutlu yarınlara hazırlayacağız." şeklinde konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulKonut
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