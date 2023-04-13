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Bakan Kurum: 46. günde ilk temelleri attık. İnşallah 365. günde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki kalıcı afet konutlarının hızla yükseldiğini ve bir yıl sonra vatandaşlara teslim edeceklerini ifade etti.

13 Nisan 2023 Perşembe 15:02
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Bakan Kurum: 46. günde ilk temelleri attık. İnşallah 365. günde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz
Ankara

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep İslahiye'deki kalıcı afet konutlarının inşasına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Asrın felaketinden, 15 gün sonra ilk sözleşmeleri imzaladık. 46. günde ilk temelleri attık. İnşallah 365. günde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Afet konutlarımız hızla yükseliyor." ifadelerini kullanan Kurum, ayrıca yapım sürecine başlanan konutların videosunu da paylaştı.

Konutlar yöresel mimariye ve dokuya uygun olarak inşa ediliyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 ilde yeni şehirler kurulurken, yatay mimariye önem veriliyor ve zemin artı 4 katı geçmeyecek şekilde konutların yapımı hedefleniyor.

Konutlar yöresel mimariye ve dokuya uygun olarak inşa ediliyor.

Buna göre, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 3 bin 421 konutun ihalesi tamamlanırken, 2 bin 306'sının yapımına başlanıldı.

İlçede 17 bloktan ve 399 daireden oluşan projelerin zemin artı 4 katlı ilk blokunda tünel kalıp çalışması, kazma vurulduktan 40 gün sonra tamamlandı.

Tamamlanan blokta, ahşap işleri ve iç tesisat çalışmasına başlandı. Diğer bloklardaki temel ve uygulama işlemleri kapsamında toplam 2 kat çıkılırken, binalar deprem yönetmeliğine, ilgili mevzuatlara uygun ve sağlam şehirler kurma hedefiyle inşa ediliyor.

AA

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