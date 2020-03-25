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Bakan Koca: 32 bin personel alımı yapıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık ordusunu güçlendirdiklerini, bu kapsamda 18 bin sözleşmeli sağlık personeli, 14 bin ise sürekli işçi istihdamı olmak üzere toplam 32 bin personel alacaklarını duyurdu.

25 Mart 2020 Çarşamba 15:42
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Bakan Koca: 32 bin personel alımı yapıyoruz

ANKARA - Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını ile mücadele ettikleri bugünlerde sağlık ordusunu güçlendirdiklerini belirtti. Bakan Koca, "Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz. 11 bini hemşire, bin 600'ü ebe ve 4 bin 687’si sağlık teknisyeni, sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında sağlık meslek mensubu alıyoruz. Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylarımız tercihlerini 26 Mart–1 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabilecek" dedi.

Bakan Koca, duyurular için Bakanlığın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinin takip edilmesini istedi.

'14 BİN İŞÇİ İSTİHDAMI YAPILACAK'

Bakan Koca ayrıca, temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 14 bin sürekli işçi istihdamı yapılacağını kaydederek, "Başvurular, 26 Mart- 30 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu’nun internet sitesi üzerinden yapılacak. Bu atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Fahrettin KocaSağlık Ordusu32 Bin Personel Alımı
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