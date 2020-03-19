Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanları ile bir araya gelecek
Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanları ile...
ÖSYM, 9 sınavı erteledi
ÖSYM, 9 sınavı erteledi
Psikiyatristler uyarıyor: Salgın kaygısını yenmek bizim elimizde
Psikiyatristler uyarıyor: Salgın kaygısını yenmek...
Ülke dışındaki milli sporcuların koronavirüs açıklaması
Ülke dışındaki milli sporcuların koronavirüs...
KKTC’de koronavirüs pandemisi kan bağışını düşürdü
KKTC’de koronavirüs pandemisi kan bağışını...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Albayrak'tan 'sokağa çıkma yasağı' ile ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sokağa çıkma yasağına ilişkin olarak; "Gündemimizde böyle bir durum söz konusu değil. "Marketler yağmalanmış" diyorlar. Gidiyorum markete dünya kadar ürün var. Yalan pandemisine karşı toplumumuzun bağışıklık sistemi güçlü." dedi.

19 Mart 2020 Perşembe 16:04
0 Okunma
Bakan Albayrak'tan 'sokağa çıkma yasağı' ile ilgili açıklama

İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomiye yönelik alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak,     "Kısa süre içindeki etkilerine baktığımızda küresel ekonomiye, her ülke kendi ekonomisine karşı tedbirler alıyor. Dün açıklanan paket iş dünyası ile istişare sonucu oluşturuldu. Türkiye olarak işin sağlık ve ekonomik boyutunu yakından takip ediyoruz. Bu dinamik bir süreç, bu sürecin etkilerini kimse kestiremediği için dinamik bir şekilde yakından takip edeceğiz. Çok dinamik, etkili, hızlı adımlar atmamız gereken canlı bir süreç. Ciddi bir rahatlama getirecek 3 aylık pencere açtık. Önümüzdeki birkaç aylık süreç virüs anlamında belirsizlikleri barındırıyor. Oluşabilecek nakit akışı, sıkışıklığı giderebilecek bir üç aylık pencere açtık. Bu 3 aylık süreçte piyasada ciddi bir likidite rahatlaması oluşturulacak. Likidite ihtiyacı, maliyeti, kullandırılma kanallarının altyapısının oluşturulması ile likidite sorunu oluşturmayacak güçlü bir paket. Merkez Bankası'nın daha ucuz maliyetle likidite penceresini açması ile bankalara yoğun bir likidite akımı sağlanarak, ihtiyacı hızlı bir şekilde karşılayacak altyapı yürüyecek." dedi.

Bakan Albayrak şöyle devam etti:

"3 aylık dönemde piyasada 50-60 milyar lira likidite olacak. Küçük esnaf prim desteklerinin tamamından faydalanacak. Esnafa ekstra likidite ihtiyacı var. Birçok sektörün de işsizlik fonu üzerinden kısa çalışma ödeneğinden faydalanması sağlanacak.- İstihdam için kısa çalışma ödeneği esnetilebilir. Belli bir yaş ve çerçevede çalışma esnemesi getirildi. Özel durumlar dışında kamuda evden çalışma hazırlığı yok. İlk çeyreği beklentilerin üzerinde bir büyümeyle kapatacağız.  Birçok belirsizlik olmasına rağmen 2020 hedefleri için tutturma konusunda bir endişe yaşamıyoruz. Türkiye böyle bir küresel sürece en hazırlıklı, en güçlü giren ülkelerden biri, bu süreçten de en pozitif kazanımlarla çıkan ülke olacak. Ekonomi politikaları bu kadar senkronize hiç bir zaman olmadı. Dünyadaki gelişmekte olan ülkelere göre Türkiye yüksek performans göstermiş.  Türk Lirası Şubat ayı itibarıyla baktığımızda TL çok ciddi pozitif ayrışma yaşıyor. Türkiye faizde, dövizde çok olumlu performans ortaya koyuyor. Ayakta kalanlar bu süreç başladığında hızlı şekilde koşup, hedefe ulaşma konusunda iyi performans gösterecek. İş korona pandemisinden korku pandemisine gittiği için bir öngörülemezlik var. Finans piyasaları Avrupa'nın birçok yerine evden çalışmaya başladı. Avrupa'da korona salgınından daha çok korku salgını var."

"YALAN PANDEMİSİNE KARŞI TOPLUMUMUZUN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ GÜÇLÜ"

Bakan Albayrak, sokağa çıkma yasağına ilişkin olarak ise; "Gündemimizde böyle bir durum söz konusu değil. "Marketler yağmalanmış" diyorlar. Gidiyorum markete dünya kadar ürün var. Yalan pandemisine karşı toplumumuzun bağışıklık sistemi güçlü. Sakin, sükunetle ve sabırla pik dönemine kadarki süreci geçtikten sonra normalleşme süreci başlayacak, Çin'de bu durumu gördük. Hiçbir şeyin sonu yok. Devlet olarak bilançonuz var, gelir gider var. Bu planı bir şekilde işleteceğiz. Makul olan talepleri sonuna kadar yürütmek zorundayız. Normal hayatın akışı içerisindeki şeyleri doğru analiz etmek lazım. Bu paket bu süreçten etkilenen her ölçekteki tüm kurumlara bir can suyu. Bir likidite sunuyor. Bu manada baktığınızda 100 milyar liralık paket. Likidite açısından sorunumuz yok. İç talep noktasında üretimin bir kısmını iç piyasaya yönlendireceğiz, gerekirse bunu turizm için de yapacağız. Turizm için kampanyalar yapılabilir. Türkiye'nin kapasitesi, altyapısı her şeye müsait. İhracat ve turizmde gerekirse yeni paketler olacak.  Çok koordineli bir şekilde hareket ediyoruz. Ödeme zincirinin kırılmaması için kurumlar çalışıyor." dedi.

DHA

Son Güncelleme: 19.03.2020 16:10
Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye Bakanı Berat AlbayrakSokağa çıkma Yasağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Koca: Günlük 10-15 bin tarama yapacak hale gelmek istiyoruz
Bakan Koca: Günlük 10-15 bin tarama yapacak hale gelmek istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
Bakan Akar: MSB, salgın riskine karşı teyakkuz halindedir
Bakan Akar: MSB, salgın riskine karşı teyakkuz halindedir
MSB: Türk-Rus heyet görüşmeleri olumlu
MSB: Türk-Rus heyet görüşmeleri olumlu
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'koronavirüs' toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'koronavirüs' toplantısı
Bakan Akar: Rus heyeti ile büyük oranda mutabakat sağladık
Bakan Akar: Rus heyeti ile büyük oranda mutabakat sağladık
Koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısı 4 bin 638’e yükseldi
Koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısı 4 bin 638’e yükseldi
Koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısı 3 bin 825’e yükseldi
Koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısı 3 bin 825’e yükseldi
MSB: Rus askeri heyetiyle toplantı yarın başlayacak
MSB: Rus askeri heyetiyle toplantı yarın başlayacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı