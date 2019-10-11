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Bakan Akar: Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Başladığımız faaliyeti inşallah alnımızın akıyla başarıyla tamamlayacağız. Harekat planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor. Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Bakan Akar: Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Başladığımız faaliyeti inşallah alnımızın akıyla başarıyla tamamlayacağız. Harekat planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor. Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

11 Ekim 2019 Cuma 14:50
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Bakan Akar: Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenledi. Bakan Akar, Barış Pınarı Harekat alanından gelen anlık görüntüler eşliğinde değerlendirmeler yaptı, talimatlar verdi. Akar, operasyon bölgesinde alınabilecek bütün tedbirlerin alındığını kayderek, "Hedefimizin Fırat’ın doğusunda DEAŞ, PKK/PYD-YPG başta olmak üzere teröristlerin varlığını sonlandırmak ve burada bir barış koridoru tesis ederek ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına, evlerine dönmelerini sağlamaktır" şeklinde konuştu.


'HER TÜRLÜ HASSASİYET GÖSTERİLMEKTEDİR'

Barış Pınarı Harekatı’nın, BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan 'Meşru Müdafaa Hakkı', Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik kararları çerçevesinde yürütüldüğünü anlatan Bakan Akar, "Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Sivil, masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost, müttefik ülke unsurlarının ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir" değerlendirmesinde bulundu.



'BAŞLADIĞIMIZ FAALİYETİ ALNIMIZIN AKIYLA TAMAMLAYACAĞIZ'

Türkiye'nin DEAŞ'a karşı göğüs göğüse çarpışan tek NATO ve koalisyon ülkesi olduğunun altını çizen Bakan Akar, Fırat Kalkanı Harekatı ile 3 binden fazla DEAŞ'lının etkisiz hale getirdiğini anımsattı. Akar, Barış Planı Harekatı’nın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini belirterek, "Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar ve Yezidiler, Keldaniler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfediyoruz. Başladığımız faaliyeti inşallah alnımızın akıyla başarıyla tamamlayacağız. Harekat planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor. Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.

DHA

Son Güncelleme: 11.10.2019 07:51
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Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan KüçükakyüzDeniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan ÖzbalKara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit DündarGenelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GülerBakan Akar
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