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Bakan Akar: Son 3 ayda 340 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Son 3 ayda 340 terörist etkisiz hale getirildi. Arkasında kim olursa olsun, ister silah, ister helikopter versinler, teröristleri etkisiz hale getirmekte kararlıyız." dedi.

02 Nisan 2023 Pazar 11:27
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Bakan Akar: Son 3 ayda 340 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mehmetçik son 3 ay içinde 340 teröristi etkisiz hale getirdi. Bunların arkasında kim olursa olsun, ister silah, ister helikopter, ister mühimmat, ister para versinler, teröristleri etkisiz hale getirmekte kararlıyız. Terörist neredeyse hedefimiz orası." dedi.

Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Hatay'daki faaliyetlerine devam ediyor.

Ramazan ayının ilk iftarını Hatay'da Mehmetçik ile yapan Akar, dün de Serinyol'daki 8'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen iftarda şehit aileleri ve gazilerle orucunu açtı.

İftar sonrası konuşan Akar, "Bu toprakların bizlere vatan olması için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimiz, tüm başarılarımızdaki aslan payına sahiptir. Onların hatıralarını yaşatmak boynumuzun borcudur." ifadesini kullandı.

Şehit ailelerini "baş tacı" olarak nitelendiren Akar, şunları söyledi:

"85 milyon vatandaşımızın rahat, huzur ve güven içinde yaşayabilmesi için birilerinin hudutları beklemesi, nöbet tutması, mücadele etmesi lazım. Silahlı Kuvvetlerimiz personeliyle bu mücadeleyi vermezse bize yaşam hakkı vermezler. Etrafımızda ülkemize, milletimize karşı düşmanca hesapları olan birçok tehdit var. Bunlara karşı biz de Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışı içerisinde mücadelemizi sürdürdük, sürdürmeye devam edeceğiz. Hür, bağımsız, başımız dik yaşayabilmemiz için bu mücadeleyi vermemiz şart."

Akar, terörle mücadeleye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Terörle mücadele artan bir şiddette, tempoda, taarruzi bir ruhla, azim ve kararlılıkla devam ediyor. 40 yıldan beri asil milletimizin başına musallat olan bu beladan milletimizi kurtarmakta azimli ve kararlıyız, buna da muktediriz. Mehmetçik son 3 ay içinde 340 teröristi etkisiz hale getirdi. Bunların arkasında kim olursa olsun, ister silah, ister helikopter, ister mühimmat, ister para versinler, teröristleri etkisiz hale getirmekte kararlıyız. Terörist neredeyse hedefimiz orası. İnanıyoruz ki asil milletimizin sevgisi, güveni ve duası bizimle beraber oldukça bizim yenemeyeceğimiz zorluk, aşamayacağımız engel yok. Bizim binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi mesleki değerlerimizle birlikte, anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda mücadelemiz aralıksız sürüyor."

"Çalışmalar ilk andan itibaren devam ediyor"

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden dolayı geçmiş olsun dileklerini ileten Akar, "Tarihimizin en büyük felaketlerinden birini yaşadık. Depremin hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri süratle vatandaşlarımızın yanına, yardımına koştu. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlarımız, valilerimiz, kurum ve kuruluşlarımız, ilk andan itibaren seferber oldular." sözlerini sarf etti.

Tüm bu süreçte devletin milleti ile beraber olduğunu dile getiren Akar, "Depremzedelere yardımcı olmak, onların acılarını dindirmek, yaralarını sarmak için devlet ve millet olarak ilk andan itibaren çalışmalarımız devam ediyor. Nasıl geçmişte felaketlerin üstesinden geldiysek inşallah bu depremin yaralarını da saracak, bu felaketin de üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

Bakan Akar, konuşmasının sonunda emekli, muvazzaf, sivil, asker tüm personel ile şehit aileleri ve gazilerin özlük haklarının iyileştirilmesi için diğer kurumlarla koordineli olarak çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirterek, konuya yönelik çalışmanın, Meclisin takdirine sunulduğunu aktardı.

Konuşmasının ardından şehit aileleriyle tek tek ilgilenen ve taleplerini dinleyen Akar, bunların karşılanmasına yönelik talimat verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Hulusi AkarTerörist
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