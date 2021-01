Bakan Akar: PKK'nın kaçacak deliği kalmadığı

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Irak'a yaptığı resmi ziyareti tamamladı. Bakan Akar, 36 saat içinde aralarında merkezi ve bölgesel yönetimin liderlerinin de bulunduğu 9 önemli görüşme gerçekleştirdi ve heyetlerarası toplantılara başkanlık etti. Resmi ziyaretin ilk gününde Irak Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanan Akar, Iraklı mevkidaşı Cuma Anad Sadun El Cuburi ile bir araya geldi. Sonrasında Cumhurbaşkanı Berham Salih tarafından kabul edilen Akar ve heyeti, Başbakan Mustafa Kazımi ve İçişleri Bakanı Osman Ali Ferhud El Ganimi ile görüştü. Başkent'teki yoğun ziyaret trafiğinin ardından geceyi Erbil'de geçiren Akar, burada eski IKBY Başkanı ve KDP lideri Mesud Barzani, IKBY Başkanı Neçirvan Barzan ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile ayrı ayrı görüştü. Bakan Akar ve beraberindeki Orgeneral Güler'in ziyaretlerindeki son durak ise Irak Türkmen Cephesi'nin Erbil Ofisi oldu. Türkmenlerle bir araya gelen Akar'a ziyaret sırasında yoğun ilgi gösterildi.



'BİRÇOK KONUDA MUTABIK KALDIK'



Milli Savunma Bakanı Akar, programının sonunda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda yoğun temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Gerek Bağdat gerekse Erbil'deki görüşmelerinin olumlu ve yapıcı geçtiğini ifade eden Akar, "PKK terör örgütü ile mücadele ve güvenlik konuları başta olmak Türkiye ve Irak arasındaki konulara ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Görüşmelerin sonucunda görüşlerimizin ve yaklaşımlarımızın birbirine çok yakın olduğunu görmekten memnun olduk. Birçok konuda mutabık kaldık. Bu konuları da önümüzdeki günlerde çalışmak suretiyle hem Irak'ın hem Türkiye'nin güvenliği bakımından gereken tedbirleri almak konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.



Irak'ın farklı güçler tarafından bir rekabet alanına dönüştürülmek istenmesi konusunun da görüşmeler sırasında gündeme geldiğini dile getiren Akar, "Bunu arzu etmediğimizi, bunun uygun olmadığını da değerlendiriyoruz. Tabii bazı zorluklar, güçlükler var ancak bunların diyalog, konuşmalar, görüşmeler yoluyla çözülebileceğine de inanıyoruz. Irak coğrafyası özel ve güzel bir coğrafya. Bu coğrafyanın teröristlerden kurtularak bir an önce sulha-sükuna kavuşarak bir güven ve refah ülkesi haline dönüşmesi gayet mümkün. Bu konudaki çalışmalara her türlü katkıyı sağlayacağımızı da görüşmelerimizde defaten söyledik. Biz buradaki görüşmelerimizle Sayın Cumhurbaşkanımızın Irak Başbakanı Kazımi ile yaptığı görüşmede çizdikleri çerçevenin içini doldurmaya çalıştık. Birçok konuda karar aldıkları için buradaki görüşmelerimizde kolaylıkla ilerleyebildik. Geldiğimiz nokta itibarıyla iki ülkenin yararına olacak, iş birliğini geliştirecek şekilde bir sonuca ulaşmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin tüm komşularının toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu vurgulayan Akar, şunları söyledi:



"Bizim için esas olan Türkiye-Irak sınırının güvenliği ile bölgedeki vatandaşlarımızın rahat ve huzuru. Bu konuda kararlı olduğumuzu bir kez daha burada ifade ettik. Terörle mücadele konusunda, başta PKK ve onlara yardım edenler dahil gerekli faaliyetleri yapacağımızı ve bunlara son verme konusunda azimli, kararlı ve buna muktedir olduğumuzu da muhataplarımıza uygun şekilde ifade ettik. Bu konudaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Şu anda PKK terör örgütüne çok ciddi baskı uyguladığımızı, onları adeta adım adım takip ettiğimizi, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadelemizin devam edeceğini, artık ülkemizi, asil milletimizi bu beladan kurtaracağımıza yönelik kararlılığımızı da bu görüşmeler sırasında tekrar tekrar dile getirdik."



'GÖRÜŞMELER, ARAZİYE OLUMLU YANSIYACAK'



Anlattıklarının muhatapları tarafından dikkatle dinlenildiğini ve not alındığını vurgulayan Akar, "Onların da bizimle benzer şekilde düşündüklerini gördük. Önümüzdeki günlerde ne yapılacağı konusunda kendileriyle konuştuk, görüştük. Yapacağımız çalışmaları sürdüreceğiz, karşılıklı heyetlerarası görüşmelere devam edeceğiz. Bunların da kısa zamanda araziye çok olumlu şekilde yansıyacağına inanıyorum" dedi.



'Araziye olumlu yansıma'dan kastının ortak bir operasyon olup olmadığının sorulması üzerine Bakan Akar, şu yanıtı verdi:



"Başlangıçtan bugüne böyle bir şey söylemek yerine, karşılıklı bilgi alışverişimizi sürdüreceğiz, bilgi değişimi konusunda uygun mekanizmaları kuracağız. Bu çalışmalarımızın etkinliğini artırmak için de iş birliğimizi gece-gündüz sürdüreceğiz. Bu konuda taraflar iradelerini ortaya koydular. Bu konuda özellikle bölgesel yönetimin iradesinin çok değerli, anlamlı ve saygıdeğer olduğunun da altını çizerek belirtmek istiyorum."



Irak merkezi yönetiminin ordunun güçlendirilmesi için Türkiye'nin desteğinin önemine yönelik açıklamaları hatırlatılarak görüşü sorulan Akar, Irak Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılanma sürecinin devam ettiğini anımsattı.



Bu konuda Irak ordusuna destek sağlayacaklarını ifade eden Akar, "Ayrıca NATO'daki bilgi ve tecrübemizi de Iraklı kardeşlerimize aktarmaya gayret göstereceğimizi buradaki görüşmelerimizde gündeme getirdik. Ortak eğitimler, tatbikatlar yapacağız. Ayrıca dil eğitimi konusunda da Irak ile mutabakata vardık. Personellerimizi karşılıklı olarak lisan öğrenmek için göndereceğiz" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin savunma sanayi, harp silah, araç, gereç ve mühimmat üretimi konusunda önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Akar, bu konuda da Irak Silahlı Kuvvetlerine destek vereceklerini belirtti.



SİNCAR'DAKİ TERÖRİST VARLIĞI



Irak'ta merkezi hükümet ve bölgesel yönetim arasında Sincar'ın teröristlerden temizlenmesine yönelik yapılan anlaşma hatırlatılarak, Sincar'daki son duruma ilişkin değerlendirmesi sorulan Akar, "Görüşmelerimizde Sincar konusunu da gündeme getirdik, bazı bilgileri aldık. Şu an içinde bulunduğumuz durumda teröristlerin özellikle Sincar çevresinden tamamen ayrılmadığına dair bilgilerimiz var. Bu konuda özellikle Bağdat yönetimi, çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ettiler. 'Önümüzdeki dönemde alınacak bazı tedbirlerle teröristlerin buradan çıkmaları sağlanacak' diye bilgi verdiler. Olayları yakinen takip ediyoruz. Bu konuda herhangi bir şekilde bizden yardım, destek isterlerse bunu da sağlamaya hazır olduğumuzu kendilerine ifade ettik" karşılığını verdi.



'PKK'NIN KAÇACAK DELİĞİ KALMADI'



Türk Silahlı Kuvvetlerinin son dönemde Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarıyla terör örgütüne büyük darbe vurduğu belirtilerek, Irak ziyaretinin sahadaki yansımasının nasıl olacağının sorulması üzerine Bakan Akar, şunları kaydetti:



"Önümüzdeki dönemde iş birliğimizin gerçekleşmesi ve bununla alakalı uygun mekanizmaları kurmak suretiyle Türkiye-Irak, Türkiye-Erbil arasındaki iş birliği terörle mücadele konusunda çok önemli birtakım gelişmelere sebep olabilecek. Bu konuda tarafların istekli olduğunu gördük. Hem uluslararası ortamı hem de mevcut durumu değerlendirdiğimizde artık PKK'nın herhangi bir şekilde kaçacak deliğinin kalmadığını ve bunların sonlarının geldiğini söyleyebiliriz. Bu konudaki çalışmalarımızın yoğunlaştığını ve en son teröristi etkisiz hale getirerek hem Irak'ı hem de ülkemizi, asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Bu konuda ciddi çalışmalarımız var. Yoğun şekilde iş birliği devam ediyor. Dolayısıyla hem bölgesel yönetim hem de Bağdat ile yapacağımız iş birliği sonucunda teröristlerin sonunu getirmekte kararlı olduğumuzu buradan söyleyebiliriz."



Ziyaretinin son aşamasında Türkmenlerle bir araya geldiği hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Akar, "Kendileriyle güzel bir sohbeti gerçekleştirdik, sorunlarını dinledik. Notlarımızı, raporlarını aldık, bazı planlar yaptık. İnşallah bunları önümüzdeki günlerde uygulamaya geçirerek buradaki kardeşlerimizin hayatını rahatlatacağız. Onların daha güvende ve rahat yaşamaları için yapılması gereken ne varsa, gerek bölgesel yönetim gerek merkezi yönetim tarafından alınması gereken ne tedbirler varsa bunları uygun şekilde iletip takip edeceğiz. Buradaki Türkmen kardeşlerimiz için inşallah gelecek dönemde olumlu gelişmeler olacak" ifadelerini kullandı.