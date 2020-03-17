Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Kuru öksürükle koronavirüs belirtisi öksürük nasıl ayırt edilir
Kuru öksürükle koronavirüs belirtisi öksürük...
Ergin Ataman'dan koronavirüs açıklaması
Ergin Ataman'dan koronavirüs açıklaması
Koronavirüs geçici, koronafobi kalıcı olmasın
Koronavirüs geçici, koronafobi kalıcı olmasın
Denizlispor'da sakatlık kabusu sürüyor
Denizlispor'da sakatlık kabusu sürüyor
“Kapatma kararıyla nargileden kurtulabiliriz”
“Kapatma kararıyla nargileden kurtulabiliriz”
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Akar: MSB, salgın riskine karşı teyakkuz halindedir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüs salgınına karşı ilave birtakım tedbirler aldıklarını belirterek, "Milli Savunma Bakanlığı tüm teşkilatı ile bu salgın riskine karşı teyakkuz halindedir" dedi.

17 Mart 2020 Salı 15:29
0 Okunma
Bakan Akar: MSB, salgın riskine karşı teyakkuz halindedir

ANKARA - Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın da katılımıyla dün akşam Bakanlık'ta gerçekleştirdiği toplantıda Türk Silahlı Kuvvetlerinde, koronavirüs kapsamında alınacak önlemleri ele aldı. Bakan Akar, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplum sağlığını tehdit eden koronavirüse karşı aldığımız birçok tedbiri geçen hafta hayata geçirmiş bulunuyoruz. Genelkurmay Başkanımız, Kuvvet Komutanlarımız ve ilgili personelimizin katılımıyla yaptığımız toplantıda ilave birtakım önlemlerin de bugünden itibaren uygulamaya konulması kararı alınmıştır" dedi.

'TÖREN GİBİ FAALİYETLER İPTAL EDİLDİ'

Bakan Akar, alınan kararlar ile personelin ve halkın virüsten korunmasını hedeflediklerini belirterek, alınan tedbirleri şöyle özetledi:

"Bu tedbirler, yurt içi ve yurt dışı harekatlarımızı, hudutlarımızın güvenliğini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer faaliyetlerini olumsuz etkilemeyecek şekilde uygulanacaktır. Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları ile Harp Enstitüleri 13 Nisan 2020 tarihine kadar tatil edilmiştir. Tören, konferans, kısa süreli toplantı, kurs, fuar, seminer gibi faaliyetler de iptal edilmiştir. Bu dönemde birlik, karargah ve kurumlara ziyaretçi alınmayacaktır. Orduevleri ve misafirhanelere; görevli personel ile mücbir sebepler için konaklayanlar haricinde kimse kabul edilmeyecek, günü birlik girişlere izin verilmeyecektir. Milli ve uluslararası tatbikatlar ertelenmiştir. Yurtdışı geçici görevler de ikinci bir emre kadar durdurulmuştur. Şu anda yurt dışında olan personel yurda dönüşlerinde sağlık kontrolüne tabi tutulacak ve belirli bir süre diğer personel ile temasları önlenecektir."

'BAKANLIK SALGIN RİSKİNE KARŞI TEYAKKUZ HALİNDEDİR'

Bakan Akar, celp işlemlerine ilişkin ise, şu bilgileri verdi:

"Yükümlü erbaş ve erlerimizin celp işlemlerine mevcut planlar çerçevesinde devam edilecektir. Gençlerimizin eğitim merkezlerine katılışları sırasında Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak ek önlemler de alınacaktır. Aileleri tarafından bizlere emanet edilen Mehmetçiklerimizin hafta sonu izinlerini bir süreliğine durdurmuştuk. Askerlerimizin sağlığını ön planda tutarak hayata geçirdiğimiz bu uygulamanın yanı sıra ilave tedbirler de aldık, almaya devam ediyoruz. Hudut birliklerinde de çeşitli önlemler aldık. Yasa dışı geçişlerle mücadeledeki faaliyetimizi personelimizi virüse karşı koruyacak şekilde, koruyucu elbise ve maske takviyesi dahil yeniden düzenledik. Aldığımız tedbirler bunlarla sınırlı olmayıp günlük hayatın akışı içinde gerekli tedbirler teknolojik imkanlar da kullanılarak alınmaktadır. Milli Savunma Bakanlığı tüm teşkilatı ile bu salgın riskine karşı teyakkuz halindedir. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlık ve kurumlarla koordineli şekilde gerekli tedbirler alınmaktadır. Gelişmeler dikkat ve hassasiyetle takip edilmektedir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Hulusi AkarKoronavirüs Salgını
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB: Türk-Rus heyet görüşmeleri olumlu
MSB: Türk-Rus heyet görüşmeleri olumlu
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'koronavirüs' toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'koronavirüs' toplantısı
Bakan Akar: Rus heyeti ile büyük oranda mutabakat sağladık
Bakan Akar: Rus heyeti ile büyük oranda mutabakat sağladık
Koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısı 4 bin 638’e yükseldi
Koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısı 4 bin 638’e yükseldi
Koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısı 3 bin 825’e yükseldi
Koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısı 3 bin 825’e yükseldi
MSB: Rus askeri heyetiyle toplantı yarın başlayacak
MSB: Rus askeri heyetiyle toplantı yarın başlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ateşkes ile ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ateşkes ile ilgili açıklama
Kritik Zirveden 'Ateşkes' Kararı Çıktı!
Kritik Zirveden 'Ateşkes' Kararı Çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile bir araya geldi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı