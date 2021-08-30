Bakan Akar: Afganistan'daki gelişmeleri yakinen takip ediyoruz

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kabil Havalimanı'nın işletilmesine yönelik, "Gelişmeleri yakinen takip ediyor, değerlendiriyoruz. Durum ve şartlar uygun olursa, böyle de bir talep gelirse bunu da değerlendirmeye hazırız" dedi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, garnizonda görevli subay, astsubalar ile 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nde Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti. Bakan Akar, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Egemenlik ve bağımsızlığımıza kastedenlere karşı büyük bir inanç, irade ve kararlılıkla başlattığınız milli mücadelemizi 30 Ağustos1922'de zafere taşıdınız. Bu zafer, asil milletimizin canından asil bildiği kutsal vatanını her ne pahasına olursa olsun koruyacağının ve Anadolu'nun ebediyen Türk yurdu olarak kalacağının tüm dünyaya ilanıdır. Vatanımızı, asil milletimizi ve kutsal değerlerimizi korumak için gösterdiğiniz kahramanlıklar ve fedakarlık bizler için en büyük ilham kaynağıdır. Sizlerden devraldığımız kutsal emanete sahip çıkmak ve bu emaneti gelecek nesillere miras bırakmak omuzlarımıza yüklenmiş tarihi bir sorumluluktur. Bu bilinçle kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, dün olduğu gibi bugün de vatanımızı, milletimizi, milli ve manevi değerlerimizi, hak, alaka ve menfaatlerimizi her ne pahasına olursa olsun korumakta azimlidir, kararlıdır ve buna muktedirdir. Bu anlamlı gün vesilesiyle Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bugünlere, bu seviyelere gelmemizde emeği geçen, katkı sağlayan bütün komutanlarımızı, devlet büyüklerimizi, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."



'DEĞERLENDİRMEYE HAZIRIZ'



Ziyaretin ardından bir gazetecinin, Kabil Havalimanı'nın işletilmesine yönelik sorusu üzerine Akar, Türkiye ve Afganistan arasındaki tarihi bağlara vurgu yaptı. İki ülke arasında yüzyıllara dayanan tarihi geçmiş ve ortak kültürel değerlerin bulunduğunu dile getiren Akar, şöyle konuştu:



"Son 20 yıldır da Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaptığı görevlerle Afganların güven, huzur, refah içinde yaşamasını arzu ettiği bir ülkeden bahsediyoruz. Bu ülkenin insanlarının güven, refah içinde olmasını istiyor, bunun için gayret gösteriyoruz. Şu anda da oradaki durumu, son gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Eğer bizim için uygun şartlar, durumlar oluşursa, Türkiye Cumhuriyeti olarak karar verme, karar alma süreçlerimizden de geçtikten sonra, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarının ardından bu talepleri değerlendirmeye alıyor ve gerekli tavrımızı, hareket tarzlarımızı belirliyoruz. Afganistan ile tarihe dayanan ilgimiz, tarihi geçmişimiz, ortak değerlerimiz var. Gelişmeleri yakinen takip ediyor, değerlendiriyoruz. Durum ve şartlar uygun olursa, böyle de bir talep gelirse bunu da değerlendirmeye hazırız."