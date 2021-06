Bakan Akar: 1 Ocak'tan bugüne 1366 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Gerçekleştirilen başarılı operasyonların sonunda 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 18 bin 220, 1 Ocak'tan itibaren bugüne ise 1366 terörist etkisiz hale getirildi. Bu mücadele en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek, bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.



Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Malatya'daki 2'nci Ordu Komutanlığı'nı ziyaret etti. İnönü Kışlası'na gelişinde 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak tarafından karşılanan Akar, tören kıtasını selamladıktan sonra ziyareti anısına Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile birlikte ağaç dikti.



Hudut hattı ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarıyla video konferans yöntemiyle görüşen Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi. Bakan Akar ve komutanlar, daha sonra karargahta görevli personelle bir araya geldi. TSK'nın, içindeki hainlerin temizlenmesiyle güçlendiğini belirten Akar, silahlı kuvvetlerin de cumhuriyet tarihinin en yoğun günlerinden geçtiğini söyledi. Mehmetçiğin yoğun faaliyetlerine değinen Akar, "Bir pilot beş pilotun işini yapıyor. Gemilerimiz 2020'de 200 bin saat görev yaptı. Bütün zamanların en yüksek değeri bu. Eskiden iki komando tugayımız vardı, şimdi 17 komando tugayımız var, bunun 17'si de angaje durumda, görevinin başında" dedi.



'KİMSENİN TOPRAĞINDA ASLA GÖZÜMÜZ YOK'



TSK personelinin ülkesinin egemenlik ve bağımsızlığı için karada, denizde ve havada büyük kahramanlık ve fedakarlıkla yapılması gereken görevleri yerine getirdiğini vurgulayan Bakan Akar, sadece terör örgütleriyle değil her türlü tehdit ve tehlikeye karşı da mücadelenin devam ettiğini belirtti. 24 Temmuz 2015'ten itibaren terörle mücadelede yeni sürecin başlatıldığını anımsatan Akar, "Gerçekleştirilen başarılı operasyonların sonunda 24 Temmuz'dan bugüne kadar 18 bin 220 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan itibaren ise 1366 terörist etkisiz hale getirildi. Bu mücadele en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek, bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.



Türkiye'nin faaliyetlerini başta Irak olmak üzere tüm komşularının toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve sınırlarına saygılı olarak sürdürdüğünü vurgulayan Akar, "Kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında asla gözümüz yok. Fakat diğer taraftan da muhataplarımızın da aynı şekilde düşünüp, aynı şekilde davranmasını bekliyoruz" dedi.



'KİMSE AKLIMIZLA ALAY ETMESİN'



PKK ile YPG arasında fark olmadığını belirten Bakan Akar, "Kimse aklımızla alay etmesin. Dinlemeler, raporlar, fotoğraflar ve her şey açık bir şekilde ortada iken hala bazı müttefiklerimizin YPG ile iş birliği yapmaları, onlara silah, araç, gereç destek sağlamaları hiçbir şekilde kabul edilemez. Bunlar cumhurbaşkanı, bakan ve genelkurmay başkanı düzeyinde yapılan her türlü temas ve konuşmada dile getiriliyor ve bunun mücadelesi veriliyor" diye konuştu.



Türkiye'nin, düzenlediği harekatlarla güneydoğu sınırında bir terör koridoru kurulmasına engel olduğunu kaydeden Akar, "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı olmasaydı çok daha farklı, çok daha zor birtakım oluşumlarla karşı karşıya kalır, daha sıkıntılı durumlara girerdik" dedi.



Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki mücadelenin devam ettiğini aktaran Bakan Akar, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki hak, alaka ve menfaatleri korumak için çalıştıklarını da vurguladı.



TSK'nın binlerce yıllık tarihinden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleri doğrultusunda Anayasa çerçevesinde Cumhurbaşkanı'nın direktifleri ve yasalar doğrultusunda sıralı amirlerin ve komutanların emir ve doğrultusunda milletinin emrinde ve görevinin başında olduğunu belirten Akar, şehitlere rahmet, gazilere şifa dileklerini iletti.



Türkiye'nin, her zaman kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğu Afganistanlı kardeşlerinin barış, güven ve istikrar içinde yaşaması için büyük gayret sarf ettiğini belirten Akar, 2002'de ilk göreve başlandığı andan itibaren Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti'ne, 2015'ten itibaren de NATO'nun Kararlı Destek Misyonu'na katkı sağlamayı sürdürdüklerini söyledi.



HAMİD KARZAİ ULUSLARARASI HAVALİMANI'NIN İŞLETİLMESİ



TSK'nın halihazırda Kabil Eğitim Yardım Danışmanlık Komutanlığı görevini de yürüttüğünü dile getiren Akar, şunları söyledi:



"Bugüne kadar elde edilen kazanımların korunması ve bu kapsamda altı yıldır sürdürdüğümüz Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi sorumluluğunun gerekli şartlar sağlanırsa tarafımızdan devam ettirilmesi söz konusu. Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı Afganistan için hayati öneme sahip, tüm ülkenin dışa açılan kapısı olma özelliği taşıyor. Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Bu hususu diğer ülkelerle beraber nasıl yapabiliriz konusunu çalışıyoruz. Şu an için alınmış bir karar yok. Ülkemiz ve Afganistan'ın menfaatleri için uygun sonuç elde etmek istiyoruz. Amacımız, Afgan kardeşlerimizin güvenlik, huzur ve refahı için katkılarımızı devam ettirmektir."