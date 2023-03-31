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Bahçelievler'de son 3 yılda 18 bin 600 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, ilçede son 3 yılda 18 bin 600 ton atığın geri dönüşüme kazandırıldığını söyledi.

31 Mart 2023 Cuma 10:53
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Bahçelievler'de son 3 yılda 18 bin 600 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı

İstanbul

Bahçelievler Belediyesince ilçedeki Akif Emre Kültür Merkezi'nde 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinlikleri kapsamında "İkinci bir dünya yok" sloganıyla "Sıfır Atık İleri Dönüşüm Sergisi ve panel düzenlendi.

Programın açılış konuşmasını yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, belediyenin sıfır atık ve geri dönüşüm kapsamında yaptığı çalışmaları anlattı.

Bahadır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın önderliğinde Birleşmiş Milletler'de (BM) alınan kararla tüm dünyada 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak kutlandığını hatırlattı.

Böyle bir günün Türkiye kökenli olarak tüm dünyada kutlanıyor olmasının çok önemli olduğunu belirten Bahadır, "Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen 'sıfır atık' projesi kapsamında ortak evimiz dünya, sizlerin, duyarlı insanlarımızın ellerinde yükselip, gelecek nesillere miras kalacaktır." dedi.

Bahçelievler'de 18 bin 600 ton atık geri dönüştürüldü

Belediye Başkanı Bahadır, ilkim değişikliğiyle mücadelede alınan önlemlerin önemine değinerek, "İlçemizde sıfır atık çalışmalarımız kapsamında kağıt, karton, plastik, bitkisel atık yağ, elektronik atık, atık pil, tekstil atığı, atık motor yağı, atık lastik, atık ilaç, biobozunur (biyolojik olarak parçalanabilen) atık olmak üzere son 3 yılda 18 bin 600 ton atığı geri dönüşüme, ekonomimize kazandırdık. Bu hepimizin ortak başarısıdır, biz böyle bakıyoruz."ifadelerinin kullandı.

Bahadır, Bahçelievler'de 2019'dan bugüne kadar dönüşebilen atıkların ayrı toplanması için cadde ve sokaklarda 450 noktaya sıfır atık ikili sistem, 7 farklı atık türünün ayrı ayrı toplanması için 22 farklı noktaya Mobil Atık Getirme Merkezi kurulduğunu belirtti.

Bahçelievler Belediyesinin sıfır atık konusundaki çalışmalarıyla Birleşmiş Milletler tarafından konferansa davet edildiklerini anlatan Bahadır, gençler ile kadınların duyarlılığının bu davette ve başarılı çalışmalarda etkili olduğunu kaydetti.

"İstanbul'da günde 18 bin ton çöp çıkıyor"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü Sıfır Atık Şefi Mustafa Lütfü İlkbahar da sıfır atık projeleri kapsamında aralıksız çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Çöplerin yüzde 90 oranında geri dönüşebilir olduğunu ancak yüzde 28'nin dönüştürülebildiğini ifade eden İlkbahar, "Kullandığımız her şeyi doğadan alıyoruz. Bunların hepsini alıp bu şekilde tüketirsek kalmayacak. İstanbul'da günde kişi başı 1,13 kilogram çöp çıkıyor. Toplamda ise yaklaşık 18 bin ton çöp üretiliyor. Günde 1500 çöp kamyonu çöp toplanıyor. 2022'de 121 milyon kilogram atık topladık ve önemli oranda ağaç, metal hem de su tasarrufu sağladık."diye konuştu.

IDEA Universal Derneği Proje Geliştirme Direktörü ve TRT Belgesel Su Savaşları Belgesi sunucularından Hakan Girginer de su tüketimi konusunda uyarıda bulundu.

Girginer, "Biz bu suyu hırsla, hınçla, inatla, elimizden geleni ardımıza koymadan kirletiyoruz ancak doğa bunu temizlemeye artık yetişemiyor. Dünya kurulduğundan beri aynı suyu kullanıyoruz. Dünya üzeri kapalı bir sistem. Ne uzaydan su alıyoruz ne de dışarıya su satıyoruz. Milyar yıllar önce dinazorların içtiği suyu içiyoruz." diye konuştu.

Etkinlik kapsamında sanatçı Sare Ertaş Kural'ın teknoloji atıklarıyla süslediği yağlı boya tabloları, özellikle teknoloji atıklarından yaptığı dev balık dikkati çekti.

Hollandalı sanatçı Sija Zobi ise "Atıklardan Harikalara" isimli eserleri ile sergi alanında yer aldı. Bahçelievler Belediyesi'nin "Sıfır Atık Sıfır Kayıp" sloganıyla farklı alanlarda yürüttüğü çalışmaların örnekleri ise özellikle öğrenciler tarafından ilgiyle incelendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BahçelievlerİstanbulGeri Dönüşüm
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