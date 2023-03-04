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BAE gazeteleri Türkiye ile imzalanan ortaklık anlaşmasını "mihenk taşı" olarak değerlendirdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gazeteleri, Türkiye ile BAE arasında imzalanan "Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın iki ülke tarihinde bir mihenk taşı olduğunu, işbirliği ve dostluk ilişkilerinde de yeni bir aşama başlattığını vurguladı.

04 Mart 2023 Cumartesi 17:00
BAE gazeteleri Türkiye ile imzalanan ortaklık anlaşmasını "mihenk taşı" olarak değerlendirdi

Abu Dabi

BAE'nin başkenti Abu Dabi'de dün, Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tavk el-Merri, Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zuyudi ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması İmza Töreni düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al-Nahyan da toplantıya video konferans yöntemiyle bağlanmıştı.

BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, ulusal gazeteler, ortaklık anlaşmasının, ilişkilerin seyrinde yeni bir aşamayı başlattığını, iki ülke tarihinde bir mihenk taşı olduğunu, işbirliği ve dostluk ilişkilerinde ise yeni bir aşama başlattığını yazdı.

BAE merkezli El-İttihad Gazetesi, anlaşmayı manşetten, "BAE ile Türkiye arasında kapsamlı ekonomik ortaklık" başlığıyla verdi.

Gazete, anlaşmanın "ticaret alışverişini hızlandırmak için güçlü temeller oluşturduğunu" vurgulayarak, haberinde, "Türkiye, BAE'nin ilk 10 ticaret ortağı arasında en hızlı büyüyen ortaktır." ifadelerine yer verdi.

İttihad Gazetesi, BAE ve Türkiye'nin en önemli ve en gelişmiş ekonomiler arasında yer aldığını belirterek, iki ülkenin Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan geçiş noktaları ve iki önemli ticaret merkezi olarak buluştuğunu vurguladı.

Gazete genişçe verdiği haberinde, ortaklığın, sadece iki ülke arasında değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel düzeyde kalkınmanın ilerlemesine katkıda bulunacağı değerlendirmesini yaptı.

El-Vatan gazetesi de anlaşmanın iki ülke tarihinin niteliksel ilişkiler sürecinde bir mihenk taşı oluşturduğunu belirterek, bunun iki ülke yararına daha geniş alanlara yönelik ortak işbirliği sürecinde yeni bir dönem olacağı vurgusunu öne çıkardı.

Gazete manşetinde, "Erdoğan ve Al Nahyan, BAE ile Türkiye arasında kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasının imzalanmasına tanık oldu." ifadelerine yer verdi.

El-Beyan gazetesi de manşetten duyurduğu anlaşmanın ikili işbirliği ve dostluk ilişkilerinde de yeni bir aşama olduğunu aktardı.

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