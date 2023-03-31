"Asrın felaketi"nin Diyarbakır'da inşası süren yapılara etkisi incelendi

Diyarbakır

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığınca, hasar tespitlerinde gönüllü görev yapmak isteyen akademisyenlerin isimleri liste halinde Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) gönderildi.

Ardından akademisyenler Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile koordineli şekilde hasar tespit çalışmalarına katıldı.

DÜ'den öğretim üyeleri, Karabük, 19 Mayıs ve Fırat üniversitelerinden gelen akademisyenlerin de desteğiyle Diyarbakır'da inşaat halindeki yapılarda da inceleme yaparak, Kahramanmaraş merkezli depremlerin olumsuz bir etkisinin olup olmadığını araştırdı.

Kentte inşası süren 1056 yapıdan 1054'ünde inceleme tamamlandı.

DÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynel Fuat Toprak, AA muhabirine, depremden bu yana bölüm olarak durmaksızın çalışma yürüttüklerini söyledi.

"Önce üniversitemize ait binaları inceledik. Ardından bütün bölüm olarak listemizi YÖK'e gönderdik ve gönüllü olarak çalışmak istediğimizi ilettik." diyen Toprak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden gelen talep üzerine de koordineli olarak çalışmaya başladıklarını belirtti.

3 üniversiteden destek geldi

Toprak, inşaatı devam eden yapıların hasar tespiti için Karabük, 19 Mayıs ve Fırat üniversitelerinden 2'şer akademisyenin destek amacıyla Diyarbakır'a geldiğini ifade etti.

Çalışmaya DÜ olarak da 2'şer kişiden oluşan 5 ekiple destek verdiklerini anlatan Toprak, 1054 müstakil ve çok katlı yapı incelediklerini kaydetti.

"İnşaatların tamamı devam edebilir türden"

İnşa aşamasındaki tek bir yapıda hafif hasar tespit ettiklerini dile getiren Toprak, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar orta ve ağır hasar denebilecek herhangi bir yapıya rastlamadık. İnşaatın durdurulmasını gerektiren herhangi bir probleme de rastlamadık. Bu da revize edilen deprem yönetmeliğine Diyarbakır'da büyük ölçüde uyulduğunu gösteriyor. Bu oldukça sevindirici bir durum. İnşaatların tamamı devam edebilir türden. Dolayısıyla tamamlandığı takdirde rahatlıkla oturulabilir. Deprem yönetmeliğine tam uyumlu. 14-15 katlı binaları da kontrol ettik, onlarda da orta ve ağır hasarlı olabilecek bir bulguya rastlamadık."

Hazırladığımız raporları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne teslim ettik"

Toprak, incelemenin tamamlandığı inşaatlardaki tespitlere ilişkin hazırladıkları raporları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne teslim ettiklerini belirtti.

"Deprem bölgesindeki inşaatların tamamı deprem nedeniyle durduruldu. İncelenmeden inşaata devam edilmedi. Bu oldukça önemli. Sadece öğretim üyelerinden oluşan ekipler tarafından incelenmesi gerekiyor." diyen Toprak, inşaatın devam edip etmeyeceğine ilgili kurumların karar vereceğini söyledi.

DÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Şeyhmus Gürbüz de çalışmaları yürütürken sadece hasar tespiti yapmadıklarını, aynı zamanda hasarlı yapılardan eşya tahliyesi konusunda da görüşlerine başvurulduğunu belirtti.