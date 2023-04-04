Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Antalya'nın Döşemealtı ilçesi olan 4,1 büyüklüğündeki sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AA
Antalya'da saat 11.54'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Antalya'da saat 11.54'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Antalya'nın Döşemealtı ilçesi olan 4,1 büyüklüğündeki sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AA