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Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Antalya'da saat 11.54'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

04 Nisan 2023 Salı 13:13
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Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Antalya'nın Döşemealtı ilçesi olan 4,1 büyüklüğündeki sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaDeprem
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