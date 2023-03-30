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Ankara'da DEAŞ operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 19 yabancı uyruklu gözaltına alındı

30 Mart 2023 Perşembe 10:09
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Ankara'da DEAŞ operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı

Ankara

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yapılan çalışma sonucu, çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen 24 yabancı uyruklu zanlıya yönelik operasyon başlatıldı.

Kent genelindeki eş zamanlı operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. Firari 5 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İstihbari bilgi ve analizler sonucu "yabancı terörist savaşçı" (YTS) kategorisinde değerlendirilen zanlılar, işlem ve sorguları sonrası sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı ekiplerine teslim edilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraDeaşGözaltıOperasyon
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