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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, çevrim içi sınavla ilgili "başörtüsü" soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, basında yer alan "ODTÜ'de 28 Şubat Rüzgarı. Sınav öncesi öğrencilerden başörtüsü takmamaları istendi" başlıklı haber üzerine olaya ilişkin resen soruşturma başlattı.

09 Nisan 2023 Pazar 09:26
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, çevrim içi sınavla ilgili "başörtüsü" soruşturması
Ankara

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu haber içeriğine göre sınav öncesi öğrencilerden uzaktan eğitime geçilmesiyle ilgili olarak öğretim görevlisi tarafından, çevrim içi yapılacak olan sınavda "kulaklarınız ve yüzünüz sınav boyunca şapka veya başörtüsü ile örtülmeyecek" uyarısında bulunulması suretiyle başörtüsü takmamalarının istendiği belirtildi.

Başsavcılığın, Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddesi gereğince ayrımcılık suçlamasıyla konu hakkında resen soruşturma başlattığı bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraBaşörtüsüSınav
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