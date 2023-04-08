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Amasya'da öğrenciler harçlıklarıyla depremzede aileler için yardım kolisi hazırladı

Amasya'da ortaokul öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kente gelen aileler için harçlıklarıyla aldıkları ürünlerden yardım kolisi hazırladı.

08 Nisan 2023 Cumartesi 10:49
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Amasya'da öğrenciler harçlıklarıyla depremzede aileler için yardım kolisi hazırladı
Amasya

Hattat Hamdullah İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, kentte yaşayan depremzede ailelere destek olmak için harçlıklarından artırdıklarıyla kuru gıda, yağ, şeker, çay, makarna, zeytin, un, konserve ve hijyen maddeleri gibi ürünler aldı.

Öğrenciler aldıkları ürünleri kolileyerek, depremzede ailelere ulaştırılması için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, duyarlı davranışları için öğrencilere teşekkür etti.

Ülke genelinde olduğu gibi kentteki vatandaşların da deprem bölgesine gereken desteği sağlamaya çalıştığını dile getiren Türkmen, şunları kaydetti:

"Bu okulumuz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle irtibata geçerek yardım yapmak istediklerini söyledi. Erzak kolileri tedarik edebileceklerini, ulaştırabileceklerini söyledik. Katkı koyan, destek olan, yardımcı olan ailelerimize de teşekkür ediyoruz. Amasya dün olduğu gibi bugün de yarın da her zaman üzerine düşeni yapıyor, yapmaya da devam edecektir."

Öğrencilerden 14 yaşındaki Mustafa Alperen Cinbek ise kendi imkanlarıyla depremzedeler için ellerinden geldiği kadarıyla yardımda bulunmaya çalıştıklarına işaret ederek, "Yardımlarda bulunmaya devam edeceğiz. Depremzede aileler için gıda malzemeleri hazırladık." dedi.

AA

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AmasyaDepremzedeYardımkolisi
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