Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, depremlerde yıkılan cemevlerini yeniden inşa edecek

Ankara

Depremlerde Adıyaman'ın Yaylakonak beldesi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık, Malatya'nın Akçadağ ve Gaziantep'in Yavuzeli ilçelerindeki 4 cemevi yıkıldı, Hatay'ın İskenderun, Adana'nın Ceyhan ve Osmaniye'nin merkez ilçelerinde ise 3 cemevi hasar gördü.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, depremlerde yıkılan cemevlerinin yeniden yapılması ve hasar görenlerin tadilatı ve onarılması için çalışma başlattı.

Başkanlık, zemin etüt çalışmalarının ardından yapılacak yeni cemevlerinin bazılarını aynı ilde farklı yerlerde inşa edecek, hasar görenleri ise onaracak.

Taleplerin yüzde 85'i karşılandı

Ali Arif Özzeybek, AA muhabirine, halihazırda temeli atılan cemevleri olduğunu söyledi.

"Deprem konusunda büyük bir felaket yaşadık, gündem şu an tamamıyla değişti. Yıkılan, tadilat olması gereken cemevleri var, yıkılanların yerine yenisi yapılacak." diyen Özzeybek, zemin etüt çalışmalarının sürdüğünü, bazı projelerin farklı yerlerde yapılmasının söz konusu olduğunu ifade etti.

Özzeybek, 2021'de Kültür ve İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen Milli Birlik ve Beraberlik Çalışması kapsamında 58 ildeki 1585 cemevini ziyaret ettiklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Alevi Bektaşi toplumunun beklentilerini rapor haline getirerek sunduklarını belirtti.

Bu kapsamda cemevlerinin bakım, onarım, yol, su ve aydınlatma gibi 8 bin 600'ün üzerindeki talebin yüzde 85'inin karşılandığını aktaran Özzeybek, Başkanlığın talepleri karşılamaya devam edeceğini söyledi.

Özzeybek, Alevi Bektaşi toplumuna yönelik iletilen konulardan birinin de "kurumsal muhataplık" olduğunu, bu sorunun giderilmesinde Başkanlığın kurulmasıyla önemli bir aşama kaydedildiğini vurgulayarak, Başkanlığın bünyesinde 1 başkan, 2 başkan yardımcısı, 5 daire başkanlığı ve danışma kurulunun da olduğu 186 personelin görev yapacağını bildirdi.

80 Alevi-Bektaşi kültür ve cemevi uzmanı alımı yapılacak

Başkanlığa sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli 40 Alevi-Bektaşi kültür ve cemevi uzmanı alımı yapılacağını hatırlatan Özzeybek, şöyle devam etti:

"6 ay sonra 40 kişi daha alacağız. 80 uzman görev yapacak. Bu uzmanlar hem sahada çalışma yapacaklar hem de Alevilik-Bektaşilik ile ilgili materyaller üretecek. Bu alanda master ve doktora yapmış arkadaşlarımız için devlette bir kariyer uzmanlığı oluşturulmuş olacak. 30 Mart Cuma günü itibarıyla müracaatlar başladı. 2 haftalık bir sürecimiz var. Şartları taşıyan arkadaşları değerlendirdikten sonra sınava tabi tutacağız.

Bir aylık süreç içerisinde bu işlemleri bitirmiş olacağız. İlgili lisans bölümünden mezun olma, Alevilik ve Bektaşilik üzerine master veya doktorasını bitirmiş olmak veyahut bu alanda makale, kitap, görsel yayın yapmış, kamu kurumlarında bu alanlarla ilgili çalışmış olma şartı aranacak. Ağırlıklı olarak Alevilik Bektaşilik üzerine master ve doktora yapmış olanlar müracaat edebilecek."

Özzeybek, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla pek çok alanda işbirliği yapılacağını ve yurt dışında da çalışmaların yapılmasının planlandığını kaydetti.

Danışma Kurulu üyeleri belirlendi

Görev alanındaki çalışmaları değerlendirmek ve önerileri Başkanlığa sunmak üzere Danışma Kurulu kurulacağına değinen Özzeybek, şu bilgileri verdi:

"Danışma Kurulu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle atanacak. Kurul üyeleri belirlendi. Şu anda atamayı bekliyoruz. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı'nın da dahil olduğu kurul 12 kişiden oluşuyor. Bunun bir kısmı akademisyen, diğer taraftan da 'kanaat önderi' dediğimiz cemevi dedeleri, ocak sahibi olan, alan üzerinde uzun yıllardır çalışmış olan kişilerden oluşacak."

Cemevlerinin talepleri doğrultusunda "cemevi önderi" görevlendirilecek

Özzeybek, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Başkanlığa 1800 kişilik kadro tahsisi yapıldığını hatırlatarak, cemevlerinin talepleri doğrultusunda "Alevi-Bektaşi Cemevi Önderi" de görevlendirilebileceğini ve talebin gelmemesi durumunda tasarrufta bulunulmayacağını vurguladı.

Alevi Bektaşi toplumunun çok sayıda talebi olduğunu ve taleplerin karşılanması konusundaki çalışmanın büyük oranda kabul gördüğünü aktaran Özzeybek, şu ifadeleri kullandı:

"Cemevine bir atama söz konusu değil. Talep etmeleri doğrultusunda hizmet yapıyoruz. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı teolojik bir kurum değil. Burası hizmet kurumu. Cemevlerinin daha iyi hizmet yürütebilmesi için iletilen talepleri devlet adına yerine getirerek, vatandaşlarımıza daha güzel hizmet sağlanması amaçlanıyor. Başkanlığın sınırları belirli. Çok farklı anlamlar yüklüyorlar, böyle bir şey söz konusu değil. Sadece destekleyici ve daha iyi hizmet verilebilmesi, etkin ve verimli olabilmesi için devletin üzerine düşen görevi yerine getirmesidir.

Bazı marjinal gruplar, Başkanlığın kurulmasını anlamak istemiyorlar veyahut 'Kayyum atanıyor', 'Dedeler oraya atanacak', 'Cemevlerine müdahale' şeklinde yanlış yorumluyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu tamamen ihtiyaca yönelik atılmış adım. Genel anlamda büyük bir kabul var. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa kapısında 'T.C' yazan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı isimli bir kurum kuruldu. İşe bu açıdan bakılması gerekiyor. Büyük bir adım. Bu çalışmaları yaparken çıkan eksikliklere yönelik mutlaka daha fazla yapılacak işlemler olabilir. Hem Alevi hem Sünni kardeşlerimizden 'çok geç kalınmış bir adım' olarak değerlendiren çok sayıda kişi var. Burası bir hizmet alanı. Bu kurumun biraz daha zamana ihtiyacı var ama büyük işler yapacağını düşünüyorum."

Yaz etkinlikleri düzenlenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde geçen yılın kasım ayında kurulan "Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı", Alevi-Bektaşi kültürünün araştırılması ve cemevleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütecek.

Ankara Kızılay'da Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Başkanlık binasının bahçesinde Hacı Bektaş Veli'nin "Bir olalım, iri olalım, kardeş olalım." sözü yer alıyor.

Başkanlık binasında Alevilik-Bektaşilik kültürüne ilişkin eserler sergileniyor, ihtisas kütüphanesinin oluşturulmasına ilişkin çalışmalar sürüyor.

Başkanlık, yaz itibarıyla çeşitli programlar düzenlemeyi hedefliyor.

Bu kapsamda gençlere yönelik kamp, gezi programı, senfonik konser ve UNESCO'nun 2023 yılını "Aşık Veysel'i Anma ve Kutlama Yılı" ilan etmesi dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapılacak.