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Akdeniz bölgesi için sağanak uyarısı

Akdeniz Bölgesi'nin bazı kesimlerinde sağanak bekleniyor.

04 Nisan 2023 Salı 13:29
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Akdeniz bölgesi için sağanak uyarısı
Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde bugün öğleden sonra başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların Antalya'nın iç kesimleri ile Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Adana ve Osmaniye'nin kuzey ilçeleri ile Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların da yerel kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
AkdenizsağanakAkdenizBölgesi
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