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AK Parti'nin 28. Dönem milletvekili aday listesi YSK'ye sunuldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "65 milletvekili arkadaşımız için 3 dönem kuralını tüzüğümüzdeki kuralı da genişleterek bu sefer uygulamış olduk. Mevcut milletvekillerimizden 104 arkadaşımız listelerimizde yer aldı." dedi.

09 Nisan 2023 Pazar 17:42
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AK Parti'nin 28. Dönem milletvekili aday listesi YSK'ye sunuldu
Ankara

AK Parti, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sundu.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve beraberindekiler aday listesini YSK Başkanı Ahmet Yener'e teslim etti.

Şahin, listenin teslim edilmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, aday listesinin ülkeye, millete, AK Parti'ye ve demokrasiye hayırlı olmasını diledi.

"15 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı ile Meclis grubumuz ile genel merkezimizde teşkilatlarımızla ve ittifak ortaklarımızla yeni ve güzel bir dönemin kapısını aralayacağımıza canı gönülden inanıyorum." diyen Şahin, kendi adaylarına ve bu demokrasi yarışında yerini alan bütün adaylara başarılar dileğinde bulundu.

"İş ve işlemleri büyük bir titizlikle yerine getirmeye çalıştık"

Yavuz da seçim takviminin işlediğini, 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldığını söyledi.

Sürece ilişkin iş ve işlemleri büyük bir titizlikle yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Yavuz, milletvekili aday listesini tamamladıklarını ve tüm illerden 600 milletvekili adayını YSK'ye teslim ettiklerini dile getirdi.

Partinin kuruluşunda ortaya konan ve tüzükte yer bulan peş peşe 3 dönemden fazla milletvekili olunamayacağı prensibini bu sefer daha da genişleterek uyguladıklarını aktaran Yavuz, şöyle devam etti:

"Bu anlamda mevcut milletvekillerimizden 42'si 3 döneme takıldığı için yani aralıksız şekilde 3 dönem vekillik yaptığı için, 9 arkadaşımız aralıklı da olsa 3 dönem yaptığı için, 4 arkadaşımız 4 dönem aralıklı da olsa yani araya başka yapmadığı dönemler girmiş olsa da 4 dönem yaptığı için, 10 arkadaşımız da yine aralıklı da olsa 5 dönem yaptığı için listelerde yer almadı. Yani 65 milletvekili arkadaşımız için 3 dönem kuralını tüzüğümüzdeki kuralı da genişleterek bu sefer uygulamış olduk. Mevcut milletvekillerimizden 104 arkadaşımız listelerimizde yer aldı. Dolayısıyla milletimizin beklediği değişim beklentisi karşılık buldu ve listelerde yüzde 65 oranında bir değişikliğe gitmiş olduk. En genç adayımız 18 yaşındaki Nisa Alptekin İzmir'den, en yaşlı adayımız Şamil Ayrım 73 yaşında İstanbul 3. bölgeden adayımız oldu. Ayrıca genç, kadın, engelli ve diğer her kesimden adaylarımız var."

İhsan Yavuz, büyük bir titizlikle yürüttükleri çalışmada hazırladıkları listenin hem partiye hem ülkeye hem Cumhur İttifakı'na hayırlı olmasını diledi.

"Ortak adayımız Recep Tayyip Erdoğan"

Bir basın mensubunun sorusu üzerine Cumhur İttifakı'nın ittifak protokolünü 4 partiyle yaptığını belirten Yavuz, bu kapsamda ittifak protokolünün, Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi ile oluştuğunu söyledi.

Aralarında vardıkları anlaşmaya göre de her partinin kendi listesini teslim edeceğini ancak her partinin ortak adayının da cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan olacağını dile getiren Yavuz, "Tam bu noktadayız. Diğer partiler de bir kısmı verdi diğer partiler de bundan sonra verecek. 4 parti de kendi listelerini vermek suretiyle seçime katılacak ama ortak bir adayımız var o da Recep Tayyip Erdoğan. Onun için de hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

HÜDA PAR'dan 4, DSP'den 3 aday listede

HÜDA PAR ve Demokratik Sol Partinin (DSP) ayrıca bir liste vermeyeceğini dile getiren Yavuz, açıklamasına şöyle devam etti:

"Her iki genel başkan da bizim listelerimizden aday olmuştu, onların zaten bundan sonraki saatlerde nereden ve kaçıncı sıradan olduğu ortaya çıkacak. Her iki genel başkan da İstanbul'dan adayımız olmuştur ve genel başkanların dışında da bazı arkadaşlarımız da genel başkanlarla birlikte yine listelerde yer bulmuştur. Bunun için de tekrar hayırlı olmasını diliyorum."

Bir gazetecinin HÜDA PAR'dan kaç kontenjan olacağına ilişkin sorusunu Yavuz, "HÜDA PAR'dan genel başkan dahil 4 arkadaşımız listelerimizde yer almıştır. Demokratik Sol Partiden de genel başkan dahil 3 arkadaşımız listelerimizde yer almıştır." şeklinde yanıtladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AkpartiAdaylistesiYSK
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