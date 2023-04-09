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Ağrı'daki okullarda depremzedeler için toplanan erzak Kahramanmaraş'a ulaştırıldı

"Bir Sınıf Bir Koli" kampanyası kapsamında öğrencilerin evlerinden getirdiği yağ, salça, bulgur gibi gıdaların bulunduğu koliler, Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahibi depremzedelere teslim edildi.

09 Nisan 2023 Pazar 12:16
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Ağrı'daki okullarda depremzedeler için toplanan erzak Kahramanmaraş'a ulaştırıldı
Kahramanmaraş

Ağrı'da bu yıl depremzedeler için düzenlenen "Bir Sınıf Bir Koli" kampanyası kapsamında öğrencilerin evlerinde getirdiği gıda ürünleriyle doldurulan koliler, Türk Kızılay tarafından, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki ihtiyaç sahibi depremzedelere ulaştırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay Ağrı Şubesi işbirliğiyle yaklaşık 3 yıl önce başlanan ve ramazan ayında kentteki ihtiyaç sahiplerine yönelik gerçekleştirilen yardım kampanyasının bu yıl deprem bölgesi için yapılması kararlaştırıldı.

Bu kapsamında ramazan ayında yetkililerce kentteki tüm okullara boş koliler bırakıldı.

Öğrenci ve öğretmenlerin evlerinden getirdikleri gıda ürünleriyle doldurulan kolilere, bazı öğrencilerin depremzedeler için yazdığı mektuplar da konuldu.

Araçlara yüklenilen gıda kolileri, Türk Kızılay Ağrı Şubesi Başkanı Orhan Tatlı ile gönüllüler tarafından, Kahramanmaraş'a getirildi.

Türk Kızılay ekipleri, Baykar Konteyner Kent'teki depremzedelere erzak kolilerini teslim etti.

Mektup da yazdılar

Orhan Tatlı, AA muhabirine, bu yıl kampanyayı depremzedeler için düzenlemeye karar verdiklerini ve 10 saatlik yoluculuğun sonucunda buraya ulaştıklarını anlattı.

Kolilerde bir ailenin tüm gıda ihtiyaçlarının bulunduğunu dile getiren Tatlı, şunları kaydetti:

"Gönüllü arkadaşlarımız okullara ilk önce boş kolileri bıraktılar. Daha sonra doldurulan bu boş kolileri çocuklarımız kendi evlerinden gıda ürünlerini getirdiler. Yağ, salça, bulgur... Öğretmenleri onlara belli kalemler söylemişti. Onlar o kolileri getirdiler. Sınıfta kolileri doldurdular. Kolilerin üzerine güzel resimler çizdiler. 14 farklı ürün var, bir ailenin gıda temel ürünleri noktasındaki bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Bir aylık yetecek ürünleri koyduk. Kahvaltılık da iki parça koymaya çalıştık. Sağ olsunlar okullarımız, öğrencilerimizin tamamı aslında belirttiğimiz listeye uyarak bunları hazırladı. Şu an 2 bin gıda kolimizi getirdik. Hem Kahramanmaraş'a hem Adıyaman'a onları dağıtacağız."

Orhan Tatlı, buradaki amaçlarının çocuklara yardımlaşma, paylaşma ve kardeşlik duygusunu pekiştirmeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Çocukların evlerinden o malzemeleri alarak nasıl koşturarak okula geldiklerine şahit olduk." dedi.

Tatlı, "Kolileri hep birlikte nasıl doldurduklarına şahit olduk. Bütün kolilerin içerisine birer mektup var. Duygularını, düşüncelerini yazmışlar. Üzerlerine ana sınıfı öğrencilerimiz güzel resimler çizmişler. Emin olun bir sınıf bir koliydi ama neticesi bir sınıf çok koli şekline döndü. Muazzam bir iyilik hareketi, muazzam bir dayanışma örneği sergilediler." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AğrıDepremzedeErzak
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