Adalet Bakanlığı, özel daire başkanlığıyla mağdur kadınlara destek oluyor

Ankara

AA muhabirinin Adalet Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Bakan Bekir Bozdağ'ın talimatıyla Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde kadın haklarına yönelik politikalar geliştirmek, adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerince sunulan hizmetlerin etkinliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yürütmek üzere Kadın Hizmetleri Daire Başkanlığı kuruldu.

Psikososyal müdahale programları geliştiren, kadın mağdurların sahip oldukları haklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca sunulan hizmetler konusunda bilgilendirilmeler yapan Başkanlık, ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ediyor.

Şiddet mağduru kadınlara sunulan hizmetlerin etkinliğinin artırılması ile kadın mağdurların adalete erişiminin güçlendirilmesine yönelik araştırma, inceleme ve analiz çalışmaları yaparak yeni projeler geliştiren Daire Başkanlığı, mağdurlara yönelik olarak şüpheli veya sanıkla teması önleyici tedbirlerin alınmasını, yerleşim yerini veya okulunu değiştirmek zorunda kalan mağdurların talepleri halinde aynı türde eğitim veren okullara devam etmelerini sağlıyor.