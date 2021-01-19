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29 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Tunceli Valiliği'nce yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle kent genelindeki 29 bölgenin, 31 Aralık 2021 tarihine kadar 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği duyuruldu.

19 Ocak 2021 Salı 13:26
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29 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

TUNCELİ - Tunceli Valiliği, Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle halkın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla girilmesinde sakınca bulunan merkez, Hozat, Nazımiye, Ovacık ve Pülümür ilçesi sınırlarında kalan 29 bölgenin, 31 Aralık 2021'e kadar 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edilen yerlerin; merkeze bağlı Bali Deresi, Kutu Deresi, Baylık köyü bölgesi, Çığırlı Yaylası bölgesi, Karameşe bölgesi, Tapan Tepe bölgesi, Kurutlu Mahallesi bölgesi, Vezgür Tepe bölgesi, Yakacık Mahallesi bölgesi, Hozat ilçesinde bağlı Ali Boğazı bölgesi, Kıran Deresi bölgesi, Beyazdağ bölgesi, Ovacık ilçesine bağlı Eroğlu Mahallesi bölgesi, Balkayalar bölgesi, Ali Geçiti Sırtı bölgesi, Gayretbaba Tepe bölgesi, Gölanyaylası bölgesi, Mahmutkömü bölgesi, Aslıca köyü bölgesi, Sincikdağı Tepe bölgesi, Doğanca Mahallesi Aktaş Deresi bölgesi, Kınıkan Tepe bölgesi, Eğerci Mahallesi bölgesi, Karadere bölgesi, Maden Deresi bölgesi, Nazımiye ilçesine bağlı Hanköy Mahallesi bölgesi, Dokuzkayalar bölgesi, Tavuklu Mahallesi Doğantaş köyü bölgesi ve Pülümür ilçesine Kızılmescit ve Altınhüseyin köyü bölgesi olduğu belirtildi.

Son Güncelleme: 19.01.2021 13:30
Anahtar Kelimeler:
Tunceli ValiliğiGeçici özel Güvenlik Bölgesi29 Bölge
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