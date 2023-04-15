Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.092,88
ALTIN
1.247,12
DOLAR
19,36
STERLİN
24,10
EURO
21,31
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE...
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK...
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE İLANI
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN...
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
İş fırsatları için hemen tıkla!

2023-YÖKDİL/1 cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 26 Mart'ta yapılan 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) adaylarının cevap kağıtları ve soruların doğru cevapları erişime açıldı.

15 Nisan 2023 Cumartesi 11:02
6 Okunma
2023-YÖKDİL/1 cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, YÖKDİL'e giren adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarında yaptığı işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ile soruların doğru cevapları erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek, kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecek.

Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökü, cevap seçenekleri ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya verdikleri cevaba bakabilecek.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenirken, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla birlikte ham puanları da gösterilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
YÖKDİLSonuçlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KADEM Edirne'de yaşayan depremzedelere yardımlarda bulunuyor
KADEM Edirne'de yaşayan depremzedelere yardımlarda bulunuyor
Van Gölü'nde "inci kefali" için av yasağı başladı
Van Gölü'nde "inci kefali" için av yasağı başladı
Türkoğlu'ndaki köy tipi afet evleri projesinde 5 evin kaba inşaatı tamamlandı
Türkoğlu'ndaki köy tipi afet evleri projesinde 5 evin kaba inşaatı tamamlandı
TAGEM SUET ile tarımsal sulamada israfın önüne geçilecek
TAGEM SUET ile tarımsal sulamada israfın önüne geçilecek
Cumhurbaşkanlığından Kocaeli Şehir Hastanesi paylaşımı
Cumhurbaşkanlığından Kocaeli Şehir Hastanesi paylaşımı
Görme engelli ve yatağa bağımlı seçmenlere oy kullanma kolaylığı sağlanacak
Görme engelli ve yatağa bağımlı seçmenlere oy kullanma kolaylığı sağlanacak
Yargıtay Koza İpek Holding davasında verilen mahkumiyet ve müsadere kararlarını onadı
Yargıtay Koza İpek Holding davasında verilen mahkumiyet ve müsadere kararlarını onadı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Artık Türkiye önündeki 50 yılı planlayan ülke olmuştur
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Artık Türkiye önündeki 50 yılı planlayan ülke olmuştur
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: (Türkiye'nin F-16 alımı) Yönetim hala sürecin ilerlemesini istiyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: (Türkiye'nin F-16 alımı) Yönetim hala sürecin ilerlemesini istiyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi