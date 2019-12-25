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Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki kaçak maden ocağında, ilk belirlemelere göre, metan gazı patlaması meydana geldi. Patlamada 1 işçi ağır yaralanırken 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki kaçak maden ocağında, ilk belirlemelere göre, metan gazı patlaması meydana geldi. Patlamada 1 işçi ağır yaralanırken 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

25 Aralık 2019 Çarşamba 16:01
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Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama

ZONGULDAK - Gelik beldesindeki ormanlık arazide bulunan kaçak maden ocağında, saat 11.00 sıralarında, metan gazı patlaması meydana geldi. Ocaktan dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbar üzerine olay yerine TTK tahlisiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada ağır yaralanan işçi Bahri Yeniay (51), ocaktan çıkarıldı. Sağlık görevlileri, vücudunda yanıklar oluşan Yeniay'a ilk müdahalede bulundu. Bahri Yeniay, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Ocakta mahsur kaldığı belirtilen 1 işçinin kurtarılması için ise çalışmalar sürdürülüyor. 

KAÇAK OCAK PATLATILARAK KAPATILMIŞ

Zonguldak Valiliği kaçak maden ocağındaki gaz patlamasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Valilik, jandarmanın kaçak ocağı patlatarak kapattığını, kapalı olan ocağın yeniden açılmaya çalışıldığı sırada biriken gazların patladığını belirterek, şu yazılı açıklamada bulundu:

"İlimiz Kilimli ilçesinde bulunan Gelik Beldesinde Açık işletme mevkiinde daha önce jandarma tarafından yapılan kontrollerde boş olduğu tespit edilip patlatılarak kapatılan kaçak maden ocağının yine kaçak olarak açılmaya çalışılarak kömür çıkarılmaya hazırlanırken, kapalı ocakta biriken gazların patlaması sonucunda meydana geldiği değerlendirilen üzücü olayda Bahri Y. isimli işçi yaralı olarak çıkarılmış, açık kimlikleri henüz tespit edilemeyen Uğur ve Erdem isimli iki işçinin de ocakta kaldığı bilgisine ulaşılmıştır. İlgili birimler olay yerine ivedilikle intikal etmiş olup, TTK tahlisiye ekibinin ocak içindeki çalışmaları halen devam etmektedir."

1 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak maden ocağında meydana gelen gaz patlamasında mahsur kalan işçilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı. TTK kurtarma ekipleri, işçinin cesedini çıkardı. Ekipler diğer işçiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

DİĞER İŞÇİNİN DE CENAZESİ ÇIKARILDI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak maden ocağında meydana gelen gaz patlamasında mahsur kalan diğer işçinin de cansız bedenine ulaşıldı. TTK tahlisiye ekibi tarafından ocaktan çıkarılan işçinin cenazesi de otopsi için morga kaldırıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Zonguldakta Kaçak Ocakta Patlama
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