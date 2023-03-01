Ziraat Bankası 2000 TL para iadesine başladı! Bankkart'ı olan hemen kampanyaya katılsın

Bankalar müşteri memnuniyetlerini artırmak için sık sık kampanyalar düzenliyor. Kamu bankalarının önde gelen isimlerinden biri olan Ziraat Bankası da Bankkart aracılığı ile kampanyalarını duyuruyor. Yeni kampanya ise birçok müşteriyi sevindirdi.

Bankkart’ı olan 2000 TL kazanacak!

Haberport’ta yer alan habere göre, Ziraat Bankası Bankkart kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Bankkart müşterileri yaptıkları her alışverişten puan kazanırken bu kez yapılan kampanya ile tarihin en büyük hediyesi verilecek.

Bankadan alınan son dakika haberine göre, TatilBudur’da banka kartı ile tek seferde 7500 TL ila 12.499 TL arasında nakit ya da kiralama işlemi yapanlara 750 TL lira, 12.500 TL ila 19.999 TL arası işlemlere 1.250 TL, 20.000 ve üstü harcama yapanlara ise 2000 TL Bankkart lira hediye edilecek.

Kampanyadan yararlanarak 2000 TL Bankkart lira kazanmak isteyenlerin en geç 28 Şubat 2023 tarihine kadar Bankkart mobil uygulaması üzerinden ya da SMS ile kampanyaya katılım sağlaması gerekiyor. SMS ile katılım sağlamak için TATILBUDUR yazıp 4757’ye kısa mesaj göndermek yeterli olacaktır.

Uygulama üzerinden katılmak isteyenler ise Bankkart Mobil uygulamasında ilgili kampanyayı bularak ‘Katıl’ butonuna tıklayacaklar. Kampanya 28 Şubat 2023 tarihinden sonra sona erecek. Bu nedenle harcamaları yapmadan önce mutlaka kampanyaya katılım sağlanması gerekmektedir.

Kaynak: https://www.haberport.com/ziraat-bankasi-musterileri-telefonundan-hemen-bunu-yapsin-2000-tl-nakit-para-iadesi-yapilacak/91285/