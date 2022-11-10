Zeytinyağı Fiyatları Nelerdir?

Zeytinyağı doymamış yağlar tarafından en zengin olan yağdır. Zeytin ağacının meyvesinde bulunur. Ardından sıkılarak içerisinde hiçbir kimyasal madde katılmadan herhangi bir katkı maddesi dahil olmadan doğal hali ile elde edilen bir yağdır. Oda sıcaklığında sıvı olarak tüketilebilen yeşilimsi ve sarımtırak arası bir renge sahip sıvı bir yağ olarak zeytinyağı oldukça sevilen bir yağdır. Pek çok alanda kullanılan zeytinyağı mutfak sağlık Kozmetik alternatif tıp olmak üzere pek çok alanda sıkça başvurulan önemli bir Gıda ve maddedir. Zeytinyağı çeşitleri oldukça fazladır ancak temelde 3 tane olduğunu net bir şekilde söylenebilir. Zeytinyağı fiyatları tercih edilen çeşidine göre değişmektedir.

Zeytinyağı Çeşitleri Nelerdir?

Zeytinyağı çeşitleri için temelde 3 çeşit baz alınsa da devamında gelen 5 önemli türde oldukça farklı olan özelliklere sahip diğer türleridir. İlk olarak natürel Zeytinyağı, Riviera Zeytinyağı, Rafine Zeytinyağı sayılsa da devamında taş baskı Zeytinyağı, Ham Zeytinyağı, Soğuk Sıkım Zeytinyağı, Organik Zeytinyağı, Erken Hasat Zeytinyağı gelmektedir. Bu Zeytinyağı Çeşitleri oldukça sevilen ve aranan yağlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Zeytinyağı Nasıl Üretilir?

İlk olarak zeytin ağacından zeytin meyveleri toplanır ve tankerlerde ya da büyük kazanlarda yıkama işlemi yapılır. Yapraklarından ve dallarından ayrılarak yıkanan zeytinler presslenerek öğütülür. Öğütme işleminden sonra zeytinlerden ayrılan yağ taneciklerinin toplanması ve ayrılmasını kolaylaştırmak için yoğurma işlemini keçileri nokta yoğurma işlemi 20 ile 40 dakika arasında sürmektedir. Bu işlem ne kadar uzun sürerse yağın aroması o kadar yoğun olmaktadır.

Üretim esnasında uygulanan bazı yöntemler zeytinyağı çeşitlerini belirlemektedir. Yoğurma işlemi esnasında ısıl işlem uygulanır nasıl işlem uygulanarak yapılan yorumlar sırasında soğuk sıkım özelliği gerçekleşmemektedir. Soğuk sıkım ısıl işlem uygulanmamış yani belirli bir sıcaklığa geçmeyerek elde edilen zeytinyağlarını tanımlamada kullanılan bir terimdir. Zeytinyağı çeşitleri ve çeşitlerin özellikleri bu şekilde üretim esnasında belirlenmekte ve isimlendirilmektedir.

Zeytinyağı Nereden Temin Edilmelidir?

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