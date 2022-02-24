Zeytinburnu Belediye Başkanlığı 42 Zabıta Memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstanbul ili Zeytinburnu Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre, aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

İlanda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte 04/04/2022’den 08/04/2022 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09:00-16:30 arasında) Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No:5 Zeytinburnu/İstanbul adresinde Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.