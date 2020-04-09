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Zehra Söylemez Gelecek Partisi Konya İl Kadın Kolları Başkanı oldu

Konya ilinde Hayırsever iş kadını Zehra Söylemez Gelecek Partisi Konya İl Kadın Kolları Başkanı Oldu.

09 Nisan 2020 Perşembe 17:38
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Zehra Söylemez Gelecek Partisi Konya İl Kadın Kolları Başkanı oldu

HABER: DİNÇER KARACALAR

Zehra Söylemez, Kanal7haber Haber Müdürü Gazeteci Abdullah Yiğit `e Gelecek Partisi Konya İl Kadın Kolları Başkanı olmasından dolayı açıklamalarda bulundu.

Başkan Söylemez,  Kadın kolları yetki belgemi almış bulunmaktayım. Gelecek Partisi İl Başkanımız Sayın Hasan Ekici’ye Genel merkez kadın kolları Başkanı Sayın Habibe Çiftçioğlu Başer'e ve il yönetim kurulumuza teşekkür ederim.

Diğer partiler ile değerlendirdiğimiz zaman Gelecek Partisi kadın kolları etki ve yetkisi daha fazla bulunmaktadır.

KADININ GÜCÜ GELECEK'TE ÇOK HİSSEDİLECEK.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 09.04.2020 17:48
Anahtar Kelimeler:
Zehra SöylemezGelecek PartisiKonya Il Kadın Kolları Başkanı
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