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ZAFER COŞKUSU CECELİ İLE DORUĞA ULAŞTI

Manisa Yunusemre Belediyesi’nce düzenlenen, Zafer Bayramı’nın 100. yılı kutlamaları kapsamında sahne alan sevilen sanatçı Mustafa Ceceli, Manisalılar’a unutulmaz bir konser verdi. Onbinlerce hayranının akın ettiği konserde Ceceli, birbirinden güzel şarkılarıyla Zafer Bayramı coşkusunu doruğa çıkardı.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 11:24
ZAFER COŞKUSU CECELİ İLE DORUĞA ULAŞTI

 HABER: Hasret Dilek Delier

Türk Pop Müziği’nin sevilen sesi Mustafa Ceceli, Yunusemre Belediyesi Zafer Bayramı 100. Yıl Konserleri kapsamında Forum Magnesia AVM arkasındaki etkinlik alanında Manisalı hayranlarıyla buluştu. Zafer Bayramı coşkusunun doruğa ulaştığı gecede sahne alan Ceceli, güçlü sesi ve performansıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konseri izleyenler arasında Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Daire Müdürleri de vardı. Zafer Bayramı’nın 100. Yıl coşkusunu Manisalı hayranlarıyla yaşamaktan mutlu olduğunu söyleyen Mustafa Ceceli, birbirinden güzel şarkılar seslendirdi. Ceceli’yi şehirlerinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de sahneye çıkarak Manisalılar’ın Zafer Bayramı’nı kutladı. Başkan Çerçi sevilen sanatçıya hediye takdim etti.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Mustafa CeceliYunusemre BelediyesiDr. Mehmet Çerçi
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