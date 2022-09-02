ZAFER BİZİM; Çünkü “ZAFER BENİMDİR DİYEBİLENİNDİR...”

30 Ağustos ZAFER BAYRAMI’MIZIN ardından tekrar merhaba dostlar!

30 Ağustos Kutlu Zaferimizin 100. Yılını kutladık 2 gün önce.

Öncelikle bugüne kadar İstanbul’un Fetih tarihi,Malazgirt zaferi günlerce kutlanırken 30 Ağustos Zafer Bayramının çeşitli bahanelerle kutlanmaması beni çok üzüyordu.(ELBETTEKİ 29 Mayıs 1453’de bizim,26 Ağustos 1071’de bizim)

Yönetenler hatalarını gördüler herhalde ve bu sene Türkiye’nin her yerinde adına yaraşır şekilde “Zafer Haftası” 26 Ağustos ile 30 Ağustos arası kutlandı.

Bu nedenle mutluyum.

Bana gelince Atatürkçü Düşünce Derneği Gençlik Kolları Başkanı Nihat Arda Mercan beni arayıp :‘’ Tülay hanım düzenlemiş olduğumuz Zafer Haftası Kampında Kocatepe’de 100 genç ile bize Atatürk’ü anlatır mısınız ? ‘’ dediğinde çok mutlu oldum.

Gittim ,gençlerimizle kucaklaştım. Atatürk’ü birlikte anlattık, Kocatepe zaten biliyordu Ulu Önderi.1874 Rakımlı bir yerde tertemiz

havada ZAFERİN 100 yıl sonrasında,Kocatepe’nin havasını ATATÜRK SEVENLER ile solumak bana çok iyi geldi.

Lakin biraz üzüldüm. Kocatepe yalnızdı. Milli park çok bakımlı değildi ve çevredeki köylüler oldukça yoksullardı.

Anladım ki Afyonkarahisar ilimizin yetkililerine ve yönetenlerine daha çok iş düşmekte.

Her şeye rağmen gençlerle birlikte Atatürk’ü anmak bana çok iyi geldi.

Vesile olan ADD Gen.Sek.Yrd.Sn. Yusuf ARSLAN’a,Atatürkçü Düşünce Derneği Gençlik Kolları Başkanı Sn.Nihat Arda MERCAN’a,ADD Gen.Baş. ve Yönetim Kuruluna teşekkürü borç bilirim.

Böyle günlerde buluşmak dileği ile.

Bu arada plaket baş ucumda;Çiçeklerde beni yetiştiren ANNEM’de.

Av.Tülay Bekar