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"Yüz binlerce siber saldırıyı engelledik"

Bakan Karaismailoğlu: 4 yılda Türkiye'yi hedef alan yüz binlerce siber saldırıyı engelledik

12 Ekim 2021 Salı 15:01
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"Yüz binlerce siber saldırıyı engelledik"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kritik altyapıların siber güvenliğinin korunması için çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek "Tamamen yerli ve milli, imkanlarla geliştirdiğimiz 'KASIRGA', 'AVCI' ve 'AZAD' uygulamaları ile son 4 yılda Türkiye'yi hedef alan yüz binlerce saldırıyı engelledik. Siber güvenlik alanında yerli ve milli yazılımların gelişmesi bizim için vazgeçilmezdir" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) düzenlenen 'Uluslararası Siber Kalkan 2021 Tatbikatı'na katıldı. Tatbikatta 36 farklı kurum ve kuruluştan siber güvenlik takımları ile bu takımlarda yer alan 135 siber güvenlik uzmanı, 2 gün boyunca bilgi ve yeteneklerini sınama imkanı bulacak. Burada konuşan Karaismailoğlu, son 19 yılda iletişim ve bilişim sektöründeki gelişimin büyük ivme kazandığını söyledi.

'ÇOK CİDDİ ÖNLEMLER ALIYORUZ'

Karaismailoğlu, siber güvenlik konusunun sadece bireylerin değil, şirketlerin ve uluslararası kuruluşların da en önemli gündem maddelerinden olduğuna dikkati çekerek, "Siber güvenlik artık bir milli güvenlik meselesidir. Uluslararası araştırmalara göre, siber saldırılardan kaynaklanan kayıpların maliyetinin 2021 yılında dünya genelinde 6 trilyon doları bulacağı öngörülüyor. Ulusal siber güvenliğimizin sağlanması, hepimizin öncelikli gündemidir. Siber saldırılarla bir bilgisayar kullanıcısının banka hesap bilgileri elde edilebileceği gibi bir ülkenin askeri ve politik sırlarına ulaşılması, havalimanları, finans merkezleri, elektrik santralleri, ulaştırma ve iletişim sistemleri ile hastanelerin çalışamaz hale getirilmesi de mümkün. Bu nedenle siber güvenlik hususunda çok ciddi önlemler alıyor ve uyguluyoruz" diye konuştu.

'ÇOK ÖNEMLİ PROJELERİ HAYATA GEÇİRDİK'

Karaismailoğlu, ulusal ve uluslararası çapta düzenlenen siber güvenlik tatbikatlarını çok değerli bulduğunu, uluslararası alanda bir marka haline gelmeyi hedeflediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bu noktada yerli ve milli yazılım üretmenin önemi de gün yüzüne çıkıyor. Kritik altyapılarımızın siber güvenliğinin 7/24 korunması gerekiyor. Bunu yabancı yazılımlara emanet edecek değiliz. Bu konuda çok önemli projeleri de hayata geçirdik. Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz 'KASIRGA', 'AVCI' ve 'AZAD' uygulamaları ile son 4 yılda Türkiye'yi hedef alan yüz binlerce saldırıyı engelledik. Siber güvenlik alanında yerli ve milli yazılımların gelişmesi bizim için vazgeçilmezdir. Siber güvenlik alanında en son teknolojik imkanlara sahip olmak zorundayız. Siber olaylara müdahale ekiplerinin yetkinliklerini artırmak zorundayız. Siber olaylara müdahalenin olay öncesi, esnası ve sonrasını kapsayan bir bütün olmasından hareketle; proaktif siber savunma anlayışını geliştirmeye devam etmeliyiz. Bu noktada 'Avrupa Siber Güvenlik Ayı' olarak belirlenen ekim ayında 'Ulusal Siber Kalkan Tatbikatı'nı gerçekleştirmemiz ayrı bir anlam taşıyor. Bu tatbikatla, katılımcı kurumlarımızın siber saldırılara karşı koyma yeteneklerini, kurum içi ve kurumlar arası koordinasyonlarını geliştirmelerini ve hazırlık seviyelerini artırmalarını amaçlıyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil KaraismailoğluSiber Saldırı
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