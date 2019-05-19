Yurtta 19 Mayıs coşkusu

BAKAN KASAPOĞLU GENÇLERLE ANITKABİR'DE

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.



Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümünde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, gençlerle birlikte aslanlı yoldan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çıktı. Burada saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bakan Kasapoğlu, Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu. Kasapoğlu, ardından Misak-ı Milli kulesine geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.





'VATANIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIMIZA SÖZ VERİYORUZ'



Bakan Kasapoğlu deftere şunları yazdı:



Büyük Atatürk; bugün, 1919'da Samsun'da başlattığınız istiklal mücadelemizin yüzüncü yılını idrak ediyoruz. 100 yıldır iftiharla taşıdığımız istiklal ruhu, aziz milletimizin yürüyüşüne ve bağımız devletimizin duruşuna ilham kaynağı olmuştur. Cumhuriyeti emanet ettiğimiz gençlerimiz sadakatle, şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olan cumhuriyetimize, demokrasimize, vatanımıza ve milletimizin hukukuna sahip çıkmaktadır. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak; bilgili, sağlıklı, ahlaklı, erdemli, manevi ve kültürel değerlerimizi sahiplenen, kendine, ülkesine ve insanlığa karşı sorumluluklarını hisseden gençliğimiz için var gücümüzle çalışıyoruz. Son nefesimize kadar ülkemize ve vatanımıza sahip çıkacağımıza ve tutuşturduğunuz istiklal ruhunu yaşatacağımıza söz veriyoruz. 19 Mayıs 1919’un yüzüncü yıl dönümünde sizi, bütün kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde hürmetle eğiliyorum. Ruhunuz şad olsun."



GENÇLER, RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU



Bakan Kasapoğlu, daha sonra Anıtkabir Tören Meydanı'nda 81 ili temsilen 81 Türk Bayrağı ile hazır bulunan gençlerle fotoğraf çektirdi. Törene katılan gençler, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk fotoğraflı tişörtlerle renkli görüntüler oluşturdu. Anıtkabir, törenin ardından halkın ziyaretine açıldı. ANKARA, (DHA)

SAMSUN'DA 100'ÜNCÜ YIL COŞKUSU

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesini başlatmak için silah arkadaşıyla birlikte Bandırma Vapuru'yla 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasının 100'üncü yıl dönümü, kentte görkemli törenlerle kutlanıyor. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarıyla birlikte düzenlenen etkinliklere Samsunlular yoğun ilgi gösterdi. Kutlamalarda Atatürk ve silah arkadaşlarını temsilen Tütün İskelesi’nden karaya Türk bayrağı çıkarıldı.



Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesini başlatmak için 18 silah arkadaşıyla birlikte Bandırma Vapuruyla 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelişinin 100’üncü yıl dönümü düzenlenen programlarla kutlanmaya başlandı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları ilk olarak İlkadım ilçesinde Atatürk Anıtı önünde başladı. Samsun Valisi Osman Kaymak tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı. Ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Samsun'un Bafra ilçesinden 19 Mayıs 1919 yılında Atatürk'ü karşılamak için yürüyerek 2 günde kent merkezine gelen vatandaşları temsilen bir grup genç de Türk bayrağıyla yürüyerek kente geldi. Gençlerin bir günlük yürüyüşlerin ardından geldikleri kentte yanlarında taşıdıkları Türk bayrağı, İstiklal Marşı okunurken göndere çekildi.





'100’ÜNCÜ YILI İFTİHARLA KUTLUYORUZ'



Anıt şeref defterini imzalayan Vali Kaymak, burada yaptığı konuşmasında, "Aziz Atatürk kurtuluşa ve kurtuluşa giden yolda ilk adımın atıldığı Samsun’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100’üncü yılını iftiharla kutluyoruz. Kurtuluş Savaşımızın müjdecisi olan bu adım tarihi boyunca bağımsız yaşamış olan Türk Milleti’nin yine dünya üzerindeki varlığını hür ve bağımsız olarak sürdürmesini sağlamıştır" dedi.



Kutlamalar, Atatürk ve silah arkadaşlarının 100 yıl önce Bandırma Vapuruyla Samsun’a gelişlerinde ilk karaya çıktıkları nokta olan Tütün İskelesi mevkiinde sürdü. Buradaki e kutlamalarda halk oyunu gösterileri gerçekleştirildi. Ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun’a çıkışını temsilen Türk bayrağı askerler tarafından karaya çıkarılarak deniz subayı tarafından öpülüp gençlere teslim edildi. Gençler de Türk bayrağını öperek teslim aldı. Ay yıldızlı bayrağın Tütün İskelesi’nden karaya çıkarılmasının ardından buradaki program sona erdi. Kutlama etkinlikleri kapsamında denizde de Deniz Kuvvetleri Atatürk Rallisi Yelkenleri de geçiş yaptı.



Bu arada gün boyu çeşitli etkinliklerle sürecek kutlama törenlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile kabine üyeleri de katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tütün İskelesi’nde halka hitap edecek.

YARI MARATONUN FİNALİNE START VERİLDİ



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak için Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında etkinlikler devam ediyor. Etkinlik kapsamında kentte düzenlenen Uluslararası 19 Mayıs Yarı Maratonu ve Türkiye Kulüpler Yarı Maratonu Finali'ne de start verildi. Tütün İskelesi'nde bir araya gelen yüzlerce sporcu, Samsun Valisi Osman Kaymak'ın tabancayı ateşlemesiyle maratona başladı. Toplamda 21 kilometre koşulacak maratona Türkiye'nin her yerinde sporcu katıldı. SAMSUN, (DHA)

İZMİR'DE 19 MAYIS COŞKUSU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 19 Mayıs Yol Koşusu'na katılarak İzmirlilerin bayram coşkusuna ortak oldu.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 6’ncı kez düzenlediği yol koşusuna, bin 750 kayıtlı atlet katıldı. Konak İskelesi önünden başlayan koşunun startını Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer verdi. İzmirlilerin 19 Mayıs coşkusuna ortak olmak için atletlere eşlik eden Soyer'e ilgi büyük oldu. İZMİR, (DHA)

İSTABUL'DA 19 MAYIS KUTLAMALARI

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

Törene İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve gazi askerler katıldı.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, tören alanına girenleri tek tek aradı. Etkinlik programının açıklanmasının ardından başlayan törende ilk olarak, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü çelengi Cumhuriyet Anıtı önüne konuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından parti ve STK temsilcileri Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koydu. Fatih Karagümrük Spor Kulübü Tekvando Takımı da alanda kısa bir gösteri yaptı. İSTANBUL, (DHA)

GALATA KÖPRÜSÜ'NDE 19 MAYIS KONVOYU

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da renkli aktivitelerle kutlanıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD), bir döneme damgasını vurmuş 100 klasik araçla, tarihi Galata Köprüsü üzerinde konvoy oluşturdu.



İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği üyeleri,Türk bayraklarıyla süslenmiş 100 klasik araçla Galata Köprüsü üzerinde bir araya geldi. 1940’lı yıllardan 1970’li yıllara kadar yarım asrı devirmiş, çeşitli modellerinden oluşan klasik araçlar, Dolmabahçe’ye doğru hareket etti. Oluşturulan konvoy sırasında sürücüler kornalarıyla sahildeki vatandaşları selamlarken, vatandaşlar tarafından da alkışlandılar. Dolmabahçe'deki Saat Kulesi altında İKOD Üyeleri bir süre bekledikten sonra Sarıyer'e hareket etti. İSTANBUL, (DHA)