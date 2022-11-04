“YUNUS ÇOCUK” 2 ARALIK 2022’ DE SİNEMALARDA

HABER: DİNÇER KARACALAR



Hiç fark etmedi kendisinin insan olduğunu. Çünkü onu bulan Nana (anne yunus) ona kendi yavrusu gibi baktı; onu sevdi ve tüm kötülüklerden korudu.

Ama Yunus Çocuk oraya ait değildi ve bunu anladığında gerçeğin peşine düştü. İşte o zaman Yunus Çocuk’u okyanusun derinliklerinde istemeyen ahtapotun eline büyük bir koz geçti ve onu balık olmadığı için karaya sürgüne göndermeye karar verdi.

Ama peki ne olmuştu da Yunus Çocuk okyanusta büyümüştü ve yaşayabilmişti? Macera yeni başlıyordu… Tek öğrenebildiği şeyse bir uçak kazası, enkazın olduğu yerde bulduğu kolye ve kolyenin üzerinde resmini gördüğü o kadın…



Tüm bu soruların cevabı 2 Aralık 2022’de son bulacak!

SKY FRAME STUDIO VE AGAH FİLM GURURLA SUNAR



Türk – İran ortak yapımı olan “Yunus Çocuk” animasyon filmi gösterime girdiği her ülkede gişe rekorları kırdı. Şimdi ise 2 Aralık 2022’de CGV Mars tarafından dağıtımı üstlenilen film Türk izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Birbirinden ünlü isimlerin seslendirdiği Yunus Çocuk animasyon sinema filmi, geleneksel animasyon çizgi filmlerine göre çok daha yüksek teknoloji kullanılarak hazırlanmıştır.

Dünyanın en büyük animasyon firmalarının milyar dolarlık animasyonlarını aratmayacak kalitede olan Yunus Çocuk, izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ayrıca “Yunus çocuk” animasyon filmiyle “sadece Hollywood yapar” önyargısı da kırılıyor.

SES KADROSU ve SESLENDİRDİKLERİ KARAKTERLER



Burak Sergen –Dobi Selen Öztürk – Milya

Esra Bilgiç – Nana Rüzgâr Aksoy – Uçan Balık

Yetkin Dikinciler – Kaptan Murvarid Zeynep Kankonde – Zupa

Uras Benlioğlu – Kirpi Balığı Uras Benlioğlu – Kirpi Balığı

Özge Yağız – Mia Orçun İynemli – Yılan Balığı

Ömer Faruk Çalışkan – Yunus Çocuk Doğu Aytun – Kara Herkül

Didem Atlıhan – Kartopu Dündar Müftüoğlu – Gorti

Ali Nuri Türkoğlu – Kaptan Nubar Galip Erdal – Fasid

Atilla Şendil – Ahtapot Gökmen Bayraktar - Jasim

Bahtiyar Engin – Bilge Kaplumbağa Özgür Özdural - Yengeç

Bedia Ener – Büyükanne Zar Altan Alkan – Balıkçı

Osman Doğan - Gulam