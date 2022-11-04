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“YUNUS ÇOCUK” 2 ARALIK 2022’ DE SİNEMALARDA

Okyanus altında balıklarla büyüyen bir bebek. Onların dünyası rengarenk, eğlenceli ve sevgi dolu.

04 Kasım 2022 Cuma 10:31
“YUNUS ÇOCUK” 2 ARALIK 2022’ DE SİNEMALARDA

 HABER: DİNÇER KARACALAR

Hiç fark etmedi kendisinin insan olduğunu. Çünkü onu bulan Nana (anne yunus) ona kendi yavrusu gibi baktı; onu sevdi ve tüm kötülüklerden korudu.

Ama Yunus Çocuk oraya ait değildi ve bunu anladığında gerçeğin peşine düştü. İşte o zaman Yunus Çocuk’u okyanusun derinliklerinde istemeyen ahtapotun eline büyük bir koz geçti ve onu balık olmadığı için karaya sürgüne göndermeye karar verdi.

Ama peki ne olmuştu da Yunus Çocuk okyanusta büyümüştü ve yaşayabilmişti? Macera yeni başlıyordu… Tek öğrenebildiği şeyse bir uçak kazası, enkazın olduğu yerde bulduğu kolye ve kolyenin üzerinde resmini gördüğü o kadın…

Tüm bu soruların cevabı 2 Aralık 2022’de son bulacak!

SKY FRAME STUDIO VE AGAH FİLM GURURLA SUNAR

Türk – İran ortak yapımı olan “Yunus Çocuk” animasyon filmi gösterime girdiği her ülkede gişe rekorları kırdı. Şimdi ise 2 Aralık 2022’de CGV Mars tarafından dağıtımı üstlenilen film Türk izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Birbirinden ünlü isimlerin seslendirdiği Yunus Çocuk animasyon sinema filmi, geleneksel animasyon çizgi filmlerine göre çok daha yüksek teknoloji kullanılarak hazırlanmıştır.

Dünyanın en büyük animasyon firmalarının milyar dolarlık animasyonlarını aratmayacak kalitede olan Yunus Çocuk, izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ayrıca “Yunus çocuk” animasyon filmiyle “sadece Hollywood yapar” önyargısı da kırılıyor.

SES KADROSU ve SESLENDİRDİKLERİ KARAKTERLER


Burak Sergen –Dobi                                           Selen Öztürk – Milya
Esra Bilgiç – Nana                                              Rüzgâr Aksoy – Uçan Balık
Yetkin Dikinciler – Kaptan Murvarid                    Zeynep Kankonde – Zupa
Uras Benlioğlu – Kirpi Balığı                               Uras Benlioğlu – Kirpi Balığı
Özge Yağız – Mia                                               Orçun İynemli – Yılan Balığı
Ömer Faruk Çalışkan – Yunus Çocuk                Doğu Aytun – Kara Herkül
Didem Atlıhan – Kartopu                                    Dündar Müftüoğlu – Gorti
Ali Nuri Türkoğlu – Kaptan Nubar                      Galip Erdal – Fasid
Atilla Şendil – Ahtapot                                        Gökmen Bayraktar - Jasim
Bahtiyar Engin – Bilge Kaplumbağa                  Özgür Özdural - Yengeç
Bedia Ener – Büyükanne Zar                             Altan Alkan – Balıkçı
Osman Doğan - Gulam

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