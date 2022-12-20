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Yunanistan NATO uçuşunu önlemeye çalıştı, Hava Kuvvetleri karşılık verdi

20 Aralık 2022 Salı 10:48
Yunanistan NATO uçuşunu önlemeye çalıştı, Hava Kuvvetleri karşılık verdi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan uçaklarının bir kez daha NATO uçuşunu önlemeye çalıştığını ve Hava Kuvvetleri'nin de gerekli karşılığı verdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 19 Aralık Pazartesi günü planlı NATO NEXUS ACE Ege görevi için oluşturulan Paket Kol'da; Hava Kuvvetleri'ne ait 14 adet F-16, 1 adet HİK, 1 adet KC-135 tanker ve 1 adet CASA arama-kurtarma uçağı ve NATO'ya ait 1 adet E3-A AWACS uçağı ile uçuş görevi gerçekleştirildiği belirtilerek, "Bu görev için 24 saat önceden Hava Görev Emri (ATO) çekilerek NATO'daki müttefiklerimize gerekli bilgilendirme yapıldı. Paket Kol, Ege'nin uluslararası hava sahasında uçuşuna devam ederken Yunanistan'a ait 5 ayrı hava üssünden kaldırılan F-16'lar ise uçaklarımıza radar kilidi atmak suretiyle taciz etti. Yunanistan'a ait uçakların NATO görevini önleme çabalarına rağmen Paket Kol'daki uçaklarımız görevin başarıyla tamamlanması için uçuşa devam etti. Dalaman'dan ve Akhisar'dan kalkan F-16 uçaklarımız da önleme görevi yaparak Yunan uçaklarına gerekli karşılığı verdi. Paket Kol uçuşundaki uçaklarımız da NATO NEXUS ACE görevini başarıyla tamamlayarak emniyetle üslerine döndü" denildi.

DHA

Son Güncelleme: 20.12.2022 12:01
Anahtar Kelimeler:
YunanistanNATO UçuşuHava Kuvvetleri
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