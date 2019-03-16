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Yunanistan'a tepki

Yunanistan'ın Ege açıklamalarına Türkiye'den tepki

Yunanistan'a tepki

Yunanistan'ın Ege açıklamalarına Türkiye'den tepki

16 Mart 2019 Cumartesi 10:39
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Yunanistan'a tepki

ANKARA (DHA)

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ege'ye yönelik ifadelerine ilişkin olarak Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama hakkındaki bir soruya yazılı cevap vererek, "Yunanistan’ın ülkemizin uluslararası hukuka uygun uçuşlarını bir tehdit olarak algılaması ve ihlal olarak takdim etmesi ise Müttefiklik ve iyi komşuluk ilişkileriyle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yazılı cevabında şu ifadelere yer verdi:

"Yunan Dışişlerinin, bugün, ülkemizin Ege’deki askeri faaliyetlerine dair yaptığı açıklama anlaşılamamış, zamanlaması ve içeriği itibariyle de yadırganmıştır. Türkiye, Ege’deki uluslararası hava sahasının serbestçe kullanılması hususunun iki ülke arasında bir sorun teşkil etmemesi gerektiği görüşündedir. Buna karşılık Yunanistan uluslararası hukuka bariz aykırılık teşkil edecek şekilde 6 millik karasuyuna rağmen 10 millik hava sahası uygulamasını ileri sürmektedir. Durum buyken, Yunanistan’ın ülkemizin uluslararası hukuka uygun uçuşlarını bir tehdit olarak algılaması ve ihlal olarak takdim etmesi ise Müttefiklik ve iyi komşuluk ilişkileriyle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeYunanistanEge
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