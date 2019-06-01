Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90590
ALTIN
245.012
DOLAR
5.8344
STERLİN
7.3741
EURO
6.5125
Haznedar'da İmamoğlu izdihamı yaşandı
Haznedar'da İmamoğlu izdihamı yaşandı
Gezi, En Haklı Eylemdir
Gezi, En Haklı Eylemdir
Melek Mosso “Sarıla Sarıla” ile dönüyor
Melek Mosso “Sarıla Sarıla” ile...
İstanbul Havalimanı İlk Ramazan Bayramı’na Hazır
İstanbul Havalimanı İlk Ramazan Bayramı’na Hazır
İDO’dan Deniz Ulaşımında Bayram Rekoru
İDO’dan Deniz Ulaşımında Bayram Rekoru

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 FETÖ şüphelisi yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isteyen aralarında meslekten ihraç edilen doktor, öğretmen ve mühendislerin bulunduğu 17 FETÖ şüphelisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 FETÖ şüphelisi yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isteyen aralarında meslekten ihraç edilen doktor, öğretmen ve mühendislerin bulunduğu 17 FETÖ şüphelisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 14:33
4 Okunma
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 FETÖ şüphelisi yakalandı

(Balıkesir), (DHA)

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonla 17 FETÖ şüphelisi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken Çıplak Ada açıklarında yakalandı. Şüphelilerin yanında 6 çocuk da bulundu. Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler arasında FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski polisler F.M.D., S.K., Ö.F.T., A.S.T., M.C., arama kaydı bulunan ihraç asteğmen H.D., ihraç edilen üsteğmen Ö.Ö., ihraç edilen öğretmenler A.K., Ş.D., H.B. ile M.D. (aktif öğretmen), ihraç edilen doktor F.B., ihraç edilen sağlık memuru S.G., ihraç edilen katip R.Ö., aranma kaydı bulunan mühendis A.D.,  ihraç edilen memur A.Ö. ve L.D. ile 6 çocuk olduğu belirlenmiştir" denildi.

Polis, şüphelileri yasa dışı yollarla Yunan Adaları'na kaçırmaya çalışan organizatörlerin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TekneYunanistanFETÖYakalandıönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye-İran sınırında çatışma: 2 şehit, 5 yaralı
Türkiye-İran sınırında çatışma: 2 şehit, 5 yaralı
Tatil yolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu
Tatil yolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu
'Pençe Harekâtı'nda 6'ncı gün; sınıra 'Bora' sevkiyatı
'Pençe Harekâtı'nda 6'ncı gün; sınıra 'Bora' sevkiyatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘15 Temmuz’ genelgesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘15 Temmuz’ genelgesi
Ağrı'da güvenlik duvarı işçilerinin minibüsü geçerken patlama: 1 ölü, 7 yaralı
Ağrı'da güvenlik duvarı işçilerinin minibüsü geçerken patlama: 1 ölü, 7 yaralı
İçişleri Bakanlığı'ndan Tunceli Belediyesi'ne 'Dersim' soruşturması
İçişleri Bakanlığı'ndan Tunceli Belediyesi'ne 'Dersim' soruşturması
Hedefler vuruldu
Hedefler vuruldu
Sayıştay Başkanı Baş, Anıtkabir'de
Sayıştay Başkanı Baş, Anıtkabir'de
Yeni Askerlik Sistemi ile ilgili önemli gelişme
Yeni Askerlik Sistemi ile ilgili önemli gelişme

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans